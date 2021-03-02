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Билл Гейтс пояснил, почему он не инвестирует в биткоин

02.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Билл Гейтс пояснил, почему он не инвестирует в биткоин

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  • 2.03.2021, 10:43
Билл Гейтс пояснил, почему он не инвестирует в биткоин
БИЛЛ ГЕЙТС
ФОТО: GETTY IMAGES

Бизнесмен поговорил с колумнистом The New York Times в популярной сети Clubhouse.

Основатель Microsoft Билл Гейтс пояснил в беседе с финансовым колумнистом The New York Times Эндрю Соркиным в Clubhouse, почему он не инвестирует в криптовалюту. Об этом пишет techradar.com.

В отличие от основателя Tesla Илона Маска и Джека Дорси, генерального директора Twitter и Square, которые активно выступают за биткоин, Билл Гейтс вместе с Уорреном Баффетом из инвесткомпании Berkshire Hathaway скептически относится к криптовалюте. Так, в более раннем интервью Bloomberg Гейтс посоветовал людям с осторожностью вкладывать свои сбережения в биткоины.

«У Илона куча денег, и он очень искушен в этом вопросе, поэтому я не волнуюсь, что его биткоин будет беспорядочно повышаться или понижаться», — сказал Гейтс, добавив, что, по его мнению, у увлекшихся идеей криптовалюты людей может не быть лишних денег, поэтому, «если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, следует быть осторожными».

Что же касается его денег, то Гейтс сообщил Соркину в Clubhouse, что предпочитает инвестировать в компании, «производящие продукты», и привел в качестве примеров вакцины против малярии и кори.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже выделил гранты на сумму более 2,9 миллиарда долларов на борьбу с инфекционными заболеваниями, особенно в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Бизнесмен поговорил с колумнистом The New York Times в популярной сети Clubhouse.
 
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