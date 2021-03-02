Что прикупить на выставке авторских подарков «Чароўны Млын»? Показываем

Источник материала: Tut.by

Традиционно в начале весны минчан зовут на выставку «Чароўны Млын» , которая пройдет с 5 по 7 марта в столичном «БелЭкспо». Приходите порадовать себя и своих близких подарками ручной работы, зарядиться прекрасным настроением и найти массу творческих идей. А мы снова расскажем, что присмотреть на выставке и как сэкономить на входном билете.

На «Млыне» будут широко представлены украшения: кольца, броши, серьги, подвески и другие эксклюзивные изделия. Любители аксессуаров смогут приобрести дизайнерские сумки и рюкзаки, шляпы, ремни и платки. Авторские работы станут стильным весенним акцентом и придадут вашему образу оригинальность и неповторимость.





Ценителям национальных мотивов придутся по вкусу тематические подарки. Такие сувениры станут отличным презентом для друзей, живущих в других странах. Декоративные тарелки, картины и панно, украшения с белорусским колоритом — и это только часть того, что будет представлено гостям «Млына».





На выставке вы найдете множество изделий для домашнего уюта: зеркала, авторская керамика, предметы интерьера, картины и панно, светильники, статуэтки и интерьерные игрушки, домашний текстиль.





Весна — время обновить интерьер. Мастера предложат эксклюзивные вазы и подносы, столовые приборы и посуду, декоративные авторские работы с росписью. Дерево внесет в интерьер нотки экологичности и создаст ощущение близости к природе. А небольшие деревянные столики и табуреты добавят больше красоты и удобства в повседневную жизнь.





Волшебная праздничная атмосфера пробудит желание творить, созидать и создавать. В рамках выставки пройдут увлекательные мастер-классы по различным видам творчества. Здесь вы наполнитесь вдохновением, сделаете фото на память в тематических фотозонах, получите заряд бодрости и вдохновения.





Весенние праздники — хороший повод для любителей цветов. Живые цветы и композиции из сухоцветов будут радовать глаз долгое время. Приятным дополнением к любому подарку станут сладости ручной работы.

Билет на посещение выставки подарков стоит 3 рубля, но если покупать его онлайн на AFISHA.TUT.BY, можно сэкономить не только время, проведенное в очередях, но и деньги: со скидкой он обойдется вам в 2 рубля. Приобрести билет можно в один клик — тут.

Когда: 5 и 6 марта, 11.00−19.00; 7 марта, 11.00−18.00

Где: «БелЭкспо» (пр. Победителей, 14)

Сколько: при покупке на выставке — 3 рубля, при покупке онлайн на AFISHA.TUT.BY — 2 рубля