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Что прикупить на выставке авторских подарков «Чароўны Млын»? Показываем
Источник материала: Tut.by
Традиционно в начале весны минчан зовут на выставку
На «Млыне» будут широко представлены украшения: кольца, броши, серьги, подвески и другие эксклюзивные изделия. Любители аксессуаров смогут приобрести дизайнерские сумки и рюкзаки, шляпы, ремни и платки. Авторские работы станут стильным весенним акцентом и придадут вашему образу оригинальность и неповторимость.
Ценителям национальных мотивов придутся по вкусу тематические подарки. Такие сувениры станут отличным презентом для друзей, живущих в других странах. Декоративные тарелки, картины и панно, украшения с белорусским колоритом — и это только часть того, что будет представлено гостям «Млына».
На выставке вы найдете множество изделий для домашнего уюта: зеркала, авторская керамика, предметы интерьера, картины и панно, светильники, статуэтки и интерьерные игрушки, домашний текстиль.
Весна — время обновить интерьер. Мастера предложат эксклюзивные вазы и подносы, столовые приборы и посуду, декоративные авторские работы с росписью. Дерево внесет в интерьер нотки экологичности и создаст ощущение близости к природе. А небольшие деревянные столики и табуреты добавят больше красоты и удобства в повседневную жизнь.
Волшебная праздничная атмосфера пробудит желание творить, созидать и создавать. В рамках выставки пройдут увлекательные мастер-классы по различным видам творчества. Здесь вы наполнитесь вдохновением, сделаете фото на память в тематических фотозонах, получите заряд бодрости и вдохновения.
Весенние праздники — хороший повод для любителей цветов. Живые цветы и композиции из сухоцветов будут радовать глаз долгое время. Приятным дополнением к любому подарку станут сладости ручной работы.
Билет на посещение выставки подарков стоит 3 рубля, но если покупать его онлайн на AFISHA.TUT.BY, можно сэкономить не только время, проведенное в очередях, но и деньги: со скидкой он обойдется вам в 2 рубля. Приобрести билет можно в один клик — тут.
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Традиционно в начале весны минчан зовут на выставку «Чароўны Млын», которая пройдет с 5 по 7 марта в столичном «БелЭкспо». Приходите порадовать себя и своих близких...
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