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Праздник 2 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

02.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 2 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
2 марта православные отмечают день памяти христианского великомученика Феодора Тирона. В городе Амасии он был воином мармаритского войска.

Когда император Галерия заставлял христиан принести жертву языческим богам, Феодор отказался от жертвоприношения и усиленно молился в те несколько дней, которые были ему даны для размышлений.

После его привели на суд и обвинили в сожжении храма Кибелы, за что он и был заключен в тюрьму и приговорен на голодную смерть. Через некоторое время, обнаружив Феодора живым, ему вновь предложили совершить жертвоприношение. После отказа великомученник продолжал проповедовать Христа, несмотря на примененные к нему пытки - его тело строгали железными зубцами.

Удивляясь такому терпению и мужеству святого, народ стал требовать и кричать, чтобы скорее была совершена казнь над Феодором. Его сожгли на костре, а останки, не поврежденные огнем, попросила христианка Евсевия и погребла в своем доме в городе Евхаитах.

Народные приметы дня 2 марта


Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.

С западной стороны плывут перистые облака - на следующий день будет дождь.

Туман висит утром - признак того, что май будет холодным.

Птицы возвращаются из теплых краев - ждите ранней весны.

Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.

Что нельзя делать в этот день


Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду - это предсказывает тяжелые болезни.

Нельзя в этот день отказывать в милостыни.

Не рекомендуется вести себя слишком шумно.

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