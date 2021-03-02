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Коллаж: РБК-Украина

Народные приметы дня 2 марта

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 2 марта и его главные приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины Именины празднуют Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.

Когда император Галерия заставлял христиан принести жертву языческим богам, Феодор отказался от жертвоприношения и усиленно молился в те несколько дней, которые были ему даны для размышлений.После его привели на суд и обвинили в сожжении храма Кибелы, за что он и был заключен в тюрьму и приговорен на голодную смерть. Через некоторое время, обнаружив Феодора живым, ему вновь предложили совершить жертвоприношение. После отказа великомученник продолжал проповедовать Христа, несмотря на примененные к нему пытки - его тело строгали железными зубцами.Удивляясь такому терпению и мужеству святого, народ стал требовать и кричать, чтобы скорее была совершена казнь над Феодором. Его сожгли на костре, а останки, не поврежденные огнем, попросила христианка Евсевия и погребла в своем доме в городе Евхаитах.Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.С западной стороны плывут перистые облака - на следующий день будет дождь.Туман висит утром - признак того, что май будет холодным.Птицы возвращаются из теплых краев - ждите ранней весны.Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду - это предсказывает тяжелые болезни.Нельзя в этот день отказывать в милостыни.Не рекомендуется вести себя слишком шумно.Именины празднуют Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман и Федор.