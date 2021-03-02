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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар подскочил до максимума за три недели утром 2 марта За последние десять торгов доллар подорожал на 0,0350 BYN.

По даннымпо состоянию на 10:16:Курс доллара подскочил на 0,0130 BYN до 2,6149 BYN/USD. За последние десять торгов доллар подорожал на 0,0350 BYN.Курс евро подрос всего на 0,0005 BYN до 3,1412 BYN/EUR. Напомним, что вчера стоимость евро обвалилась на 0,0255 BYN и оказалась на минимуме за 10 дней.Курс российского рубля упал на 0,0077 BYN до 3,5069 BYN/100 RUB.Утром во вторник торги на бирже открылись ростом курса доллара до 74,53 российских рублей. Это примерно на 50 копеек больше, чем было сутки назад.Курс евро подрос всего на 13 копеек до 89,61 российских рублей.Ожидается, что сегодня США должны опубликовать новые санкции в отношении России. Кроме того на рубль давит снижение котировок нефти. Так, стоимость бочки нефти сорта brent опустилась ниже уровня $63,00 — минимума почти за две недели, а ещё неделю назад она вплотную подбиралась к отметке $67,00 — максимума более чем за год.