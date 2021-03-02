ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар подскочил до максимума за три недели утром 2 марта

02.03.2021 11:37 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Доллар подскочил до максимума за три недели утром 2 марта
Иллюстративное фото
Торги на БВФБ во вторник открылись ростом доллара до максимума за 22 дня. Корзина валют подорожала всего на 0,03%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:16:

Курс доллара подскочил на 0,0130 BYN до 2,6149 BYN/USD. За последние десять торгов доллар подорожал на 0,0350 BYN.

Курс евро подрос всего на 0,0005 BYN до 3,1412 BYN/EUR. Напомним, что вчера стоимость евро обвалилась на 0,0255 BYN и оказалась на минимуме за 10 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0077 BYN до 3,5069 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Утром во вторник торги на бирже открылись ростом курса доллара до 74,53 российских рублей. Это примерно на 50 копеек больше, чем было сутки назад.

Курс евро подрос всего на 13 копеек до 89,61 российских рублей.

Ожидается, что сегодня США должны опубликовать новые санкции в отношении России. Кроме того на рубль давит снижение котировок нефти. Так, стоимость бочки нефти сорта brent опустилась ниже уровня $63,00 — минимума почти за две недели, а ещё неделю назад она вплотную подбиралась к отметке $67,00 — максимума более чем за год.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние десять торгов доллар подорожал на 0,0350 BYN.
 
Новости дня
Новости разные
 
Автослесарь отказался чинить авто милиционеров и поставил рекорд по штрафам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by