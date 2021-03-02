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Mark Formelle представила коллекцию одежды, на которую ушло 150 тысяч «полторашек»
Источник материала: Onliner
Одежда из собственно пластиковых бутылок, как и уличные декорации, удел «очумельцев». В данном случае речь идет о полиэстеровых нитях. Белорусский производитель купил нити, которые сделаны из переработанного пластика. И сшил капсульную коллекцию Save the planet.
Если сгладить буквальное понимание мира, то можно сказать, что при создании коллекции было использовано 6 тонн переработанного пластика — это более 150 тысяч бутылок объемом 1,5 л. Это первый опыт производства одежды для масс-маркета с добавлением переработанного пластика в Беларуси.
Содержание пластика/полиэстера в одежде — около 20%.
Коллекция в стиле family look
В состав традиционного футера, из которого созданы основные модели коллекции, вошел хлопок и переработанный полиэстер, полученный из использованного пластика. Полиэстеровые нити, которые закупает Mark Formelle, в производстве проходят тщательную многоступенчатую обработку, поэтому абсолютно безопасны и нетоксичны. Также в компании отмечают, что такая одежда абсолютно некапризна в уходе.
Футер с использованием полиэстеровых нитей в среднем стоит на 10% дороже. Но увеличение стоимости одежды из коллекции Save the planet в большей степени связано с конструктивными особенностями моделей. Стиль oversize, в котором они выполнены, предполагает больший расход материала и удорожание стоимости изделий примерно на 15—20%.
Пластиковые отходы, с применением которых делалась коллекция, не были собраны в Беларуси, но в данном случае речь идет о глобальной проблеме, поэтому тема национальности «полторашек» тоже вторична.
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Одежда из собственно пластиковых бутылок, как и уличные декорации, удел «очумельцев». В данном случае речь идет о полиэстеровых нитях. Белорусский производитель...
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