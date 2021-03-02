Mark Formelle представила коллекцию одежды, на которую ушло 150 тысяч «полторашек»

Источник материала: Onliner

Одежда из собственно пластиковых бутылок, как и уличные декорации, удел «очумельцев». В данном случае речь идет о полиэстеровых нитях. Белорусский производитель купил нити, которые сделаны из переработанного пластика. И сшил капсульную коллекцию Save the planet.

Если сгладить буквальное понимание мира, то можно сказать, что при создании коллекции было использовано 6 тонн переработанного пластика — это более 150 тысяч бутылок объемом 1,5 л. Это первый опыт производства одежды для масс-маркета с добавлением переработанного пластика в Беларуси.

Содержание пластика/полиэстера в одежде — около 20%.

Коллекция в стиле family look появилась в продаже 1 марта. Она выполнена в минималистичном стиле из полотен природных оттенков (шалфей, графит, песочный), состоит из брюк, анораков, свитшотов и шортов из футера, а также футболок и велосипедок (женских и для девочек).

В состав традиционного футера, из которого созданы основные модели коллекции, вошел хлопок и переработанный полиэстер, полученный из использованного пластика. Полиэстеровые нити, которые закупает Mark Formelle, в производстве проходят тщательную многоступенчатую обработку, поэтому абсолютно безопасны и нетоксичны. Также в компании отмечают, что такая одежда абсолютно некапризна в уходе.

Футер с использованием полиэстеровых нитей в среднем стоит на 10% дороже. Но увеличение стоимости одежды из коллекции Save the planet в большей степени связано с конструктивными особенностями моделей. Стиль oversize, в котором они выполнены, предполагает больший расход материала и удорожание стоимости изделий примерно на 15—20%.

Пластиковые отходы, с применением которых делалась коллекция, не были собраны в Беларуси, но в данном случае речь идет о глобальной проблеме, поэтому тема национальности «полторашек» тоже вторична.