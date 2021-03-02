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Марсоходом NASA управляет процессор для iMac 1998 года

02.03.2021 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Марсоход Perseverance работает на базе RISC-процессора PowerPC 750, который использовался в компьютерах iMac G3 1998 года. Это одноядерный процессор с тактовой частотой 233 МГц и на фоне современных гигагерцевых многоядерных монстров выглядит устаревшим и маломощным. Однако в случае с марсоходом ученым важнее не вычислительные мощности, а стабильность работы и безотказность.

Устанавливаемый процессор модифицирован компанией BAE Systems для обеспечения его работы в экстремальных условиях, эта его версия носит обозначение RAD750. Он способен сохранить работоспособность после воздействия на него радиацией до миллиона рад, а также в температурном диапазоне от минус 55 градусов по Цельсию до плюс 125.

Стоит отметить, что RAD750 используется в космических аппаратах NASA давно — он зарекомендовал себя как эффективный, и его производительности достаточно для поставленных задач. Кроме того, RAD750 установлен как минимум в 100 спутниках на орбитах вокруг Земли, они обрабатывают данные GPS, шлют снимки и наблюдают за погодой — и ни один из них не вышел из строя.


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Марсоход Perseverance работает на базе RISC-процессора PowerPC 750, который использовался в компьютерах iMac G3 1998 года. Это одноядерный процессор с тактовой частотой 233 МГц и на...
 
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