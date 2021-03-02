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Volvo будет продавать электромобили только онлайн

02.03.2021 11:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Volvo Cars одной из первых заявила, что полностью останавливает работу над новыми ДВС. До конца десятилетия шведский производитель оставит в своей линейке исключительно электрические модели. А еще Volvo принципиально меняет способы и форматы взаимодействия со своими клиентами — продаваться электрокары будут только онлайн.

«В ближайшее время Volvo планирует запустить совершенно новое семейство электрокаров, которые будут доступны только для приобретения онлайн», — говорится в сегодняшнем заявлении бренда. В рамках обновленной коммерческой стратегии Volvo Cars будет инвестировать в свои каналы интернет-продаж, значительно упростит цепочку по продуктовому предложению, установит прозрачные и стабильные модели ценообразования.

«Будущее Volvo Cars определяется тремя элементами: электрификацией, развитием онлайна и ростом, — говорит глава подразделения глобальных коммерческих операций Лекс Керссемейкерс. — Мы хотим предложить нашим клиентам беззаботный способ владения автомобилем Volvo, избавляя от сложностей при его приобретении и эксплуатации. Упрощение и удобство — основы всего, что мы делаем».

Очевидно, стратегия Volvo ориентирована на самый быстрорастущий сегмент мировой автомобильной индустрии: рынок электромобилей премиум-класса.

Volvo S60 I, 2002 г.в., 360 000 км
голубой, седан, бензин 2.4 л, механическая, передний привод
11 188 р.
4300$ / 3562€
Volvo XC90 II T6, 2016 г.в., 56 305 км
белый, аварийный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
29 922 р.
11 500$ / 9527€
Volvo S90 II INSCRIPTION, 2017 г.в., 45 039 км
серебристый, аварийный, седан, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
36 297 р.
13 950$ / 11 557€
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Компания Volvo Cars одной из первых заявила, что полностью останавливает работу над новыми ДВС. До конца десятилетия шведский производитель оставит в своей линейке...
 
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