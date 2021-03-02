Volvo будет продавать электромобили только онлайн

Источник материала: Onliner

Компания Volvo Cars одной из первых заявила, что полностью останавливает работу над новыми ДВС. До конца десятилетия шведский производитель оставит в своей линейке исключительно электрические модели. А еще Volvo принципиально меняет способы и форматы взаимодействия со своими клиентами — продаваться электрокары будут только онлайн.

«В ближайшее время Volvo планирует запустить совершенно новое семейство электрокаров, которые будут доступны только для приобретения онлайн», — говорится в сегодняшнем заявлении бренда. В рамках обновленной коммерческой стратегии Volvo Cars будет инвестировать в свои каналы интернет-продаж, значительно упростит цепочку по продуктовому предложению, установит прозрачные и стабильные модели ценообразования.

«Будущее Volvo Cars определяется тремя элементами: электрификацией, развитием онлайна и ростом, — говорит глава подразделения глобальных коммерческих операций Лекс Керссемейкерс. — Мы хотим предложить нашим клиентам беззаботный способ владения автомобилем Volvo, избавляя от сложностей при его приобретении и эксплуатации. Упрощение и удобство — основы всего, что мы делаем».

Очевидно, стратегия Volvo ориентирована на самый быстрорастущий сегмент мировой автомобильной индустрии: рынок электромобилей премиум-класса.