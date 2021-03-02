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Фантазеры из СК: требуют экстрадиции Тихановской - готовила захват зданий исполкомов

02.03.2021 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правящий режим убивает себя сам своими же действиями.

Например, очередное решение СК вызывает как минимум недоумение.

Следственный комитет передал в Генпрокуратуру документы для экстрадиции... экс-кандидата в президенты страны, демократического лидера Светланы Тихановской, которую власти сами же вынудили уехать.

На основании же чего СК требует ее экстрадиции? Присядьте, если не хотите упасть от смеха.

В СК утверждают, что Светлана Тихановская вместе с доверенными лицами своего штаба готовила... захват зданий исполкомов.



Уж лучше бы товарищи из СК занимались своими непосредственными обязанностями и расследовали дела по многочисленным фактам преступлений силовиков в отношении законопослушных граждан, а не смешили бы народ.
 
 
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