Фантазеры из СК: требуют экстрадиции Тихановской - готовила захват зданий исполкомов

Например, очередное решение СК вызывает как минимум недоумение.

Следственный комитет передал в Генпрокуратуру документы для экстрадиции... экс-кандидата в президенты страны, демократического лидера Светланы Тихановской, которую власти сами же вынудили уехать.





На основании же чего СК требует ее экстрадиции? Присядьте, если не хотите упасть от смеха.





В СК утверждают, что Светлана Тихановская вместе с доверенными лицами своего штаба готовила... захват зданий исполкомов.









Уж лучше бы товарищи из СК занимались своими непосредственными обязанностями и расследовали дела по многочисленным фактам преступлений силовиков в отношении законопослушных граждан, а не смешили бы народ.