Исследователи Беларуси снова соберутся в Каунасе









Панели могут быть посвящены обсуждению отдельных проблем или презентации результатов исследований в рамках отдельных дисциплин или направлений.

При подаче материалов оргкомитет не накладывает тематических или дисциплинарных ограничений, оставляя представителям академического и экспертного сообществ возможность сформулировать свои приоритеты и интересы.

Количество участников на этапе подачи также не ограничено. Если участников много, то заявленная панель может быть разбита на несколько отдельных и работать как секция.





Организационный комитет приглашает исследовательские организации и сообщества, а также академических лидеров принять участие в определении тематических приоритетов следующего Конгресса.

Заявка может быть как коллективной, так и индивидуальной, а претендентами — как физические лица, так и заинтересованные учреждения и организации.

Чтобы подать заявку до 1 апреля 2021 года необходимо заполнить онлайн-форму:

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Организаторами и партнерами Конгресса являются: Институт «Политическая сфера» (Минск), Институт Великого княжества Литовского (Каунас), Беларусская ассоциация исследовательских центров (Минск), Университет Витаутаса Великого (Каунас, Вильнюс) и другие.





Конгресс является наиболее представительным ежегодным академическим и экспертным мероприятием, в котором принимают участие все крупные интеллектуальные центры изучения политики, общества и культуры Беларуси. Кроме того, Конгресс — прекрасная возможность для развития новых жизнеспособных исследовательских и общественных проектов, обмена мнениями и идеями, установления неформальных контактов с представителями экспертного и академического сообществ Беларуси и других стран.

Миссия Конгресса — развитие сообщества ученых, аналитиков и экспертов, а также содействие более глубокому пониманию Беларуси в академической и социальной среде страны, региона и мира.





Традиционно на Конгресс собираются более 500 ученых и экспертов из Беларуси и зарубежья, ожидаются дискуссии и презентации, а также награждение за лучшие научные публикации 2020 года.



