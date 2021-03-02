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Исследователи Беларуси снова соберутся в Каунасе
Источник материала: Партизан
Объявлен сбор заявок на IX Конгресс исследователей Беларуси — до 1 апреля. Пройдет конгресс 1-3 октября 2021 года в Каунасе (Литва).
Панели могут быть посвящены обсуждению отдельных проблем или презентации результатов исследований в рамках отдельных дисциплин или направлений.
При подаче материалов оргкомитет не накладывает тематических или дисциплинарных ограничений, оставляя представителям академического и экспертного сообществ возможность сформулировать свои приоритеты и интересы.
Количество участников на этапе подачи также не ограничено. Если участников много, то заявленная панель может быть разбита на несколько отдельных и работать как секция.
Организационный комитет приглашает исследовательские организации и сообщества, а также академических лидеров принять участие в определении тематических приоритетов следующего Конгресса.
Заявка может быть как коллективной, так и индивидуальной, а претендентами — как физические лица, так и заинтересованные учреждения и организации.
Чтобы подать заявку до 1 апреля 2021 года необходимо
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