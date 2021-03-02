МАРТ временно приостановил работу магазина «Марцін» на Болдина в Гродно - и вот почему

Источник материала: Tut.by

МАРТ приостановил работу гродненского магазина «Марцін» на улице Болдина. Как сообщает ведомство, во время проверки специалисты зафиксировали нарушения: например, речь идет о реализации товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение ассортиментного перечня товаров, а также нарушение установленного порядка формирования и применения цен.



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Специалисты МАРТ провели выборочную проверку торгового объекта «Март Инн Фуд», расположенного в Гродно на улице Болдина, и выявили ряд нарушений. В том числе реализация товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение ассортимента, а также нарушение установленного порядка формирования и применения цен. При этом в магазине о проверке знали заранее — МАРТ о ней уведомил.

Гродненский магазин «Марцін» временно закрыли. На устранение нарушений дали несколько дней — до 5 марта.

Представители белорусского ритейла могут обратиться в МАРТ с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазина в Гродно, когда все нарушения будут исправлены.

Магазин белорусского ритейлера «Марцін» открылся в Гродно год назад. Это первая торговая точка сети в областном центре. Всего в Беларуси работает 35 магазинов «Марцін». Первая торговая точка в стране была открыта в 2012 году.