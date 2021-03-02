Отремонтировать - и будет дача. Пример переделки деревянного дома в уютное загородное жилье

Источник материала: Tut.by

Купить старый дом не проблема — чуть дальше от Минска они стоят не больше тысячи долларов. А скоро еще и пустующие хаты можно будет покупать за одну базовую. Но что с ними делать новому владельцу? Можно попробовать отремонтировать и получить на выходе отличную дачу. Вот вам пример для вдохновения: реконструкция деревянного дома в шведской деревне Тальберг. Как пишет zaggo.ru, строению уже почти 70 лет, но сносить его никто не стал.



Фото: bjurfors.se

Старая деревня Тальберг считается одним из самых красивых мест в Швеции. Она расположена на берегу озера Сельян. Дома в ней красят исключительно в красно-коричневый цвет. А чтобы не нарушать целостности ансамбля и не загораживать виды на озеро, все постройки в деревне одноэтажные.



Фото: bjurfors.se



Фото: bjurfors.se

Дом, о котором пойдет речь, был возведен в начале 1950-х годов. Учитывая, что постройку нельзя было делать высокой, ее этажность решено было увеличить не вверх, а вниз — так в проекте появился цокольный этаж.



Фото: bjurfors.se

За счет яркой черепичной крыши и красно-голубых оконных рам, выделяющихся на фоне темного фасада, дом смотрится очень жизнерадостно. Благодаря растениям, высаженным по периметру, установленным в кадках и подвешенным в контейнерах, фасады буквально утопают в цветах и зелени.



Фото: bjurfors.se

Террасу от лужайки отделяет низкое деревянное ограждение, оставшееся со времен постройки дома. Отсюда открывается вид на ухоженный газон, изюминкой которого является старая двуколка, покрашенная в те же цвета, что и фасад дома.

К дому примыкает открытая терраса, где установлены обеденная группа и металлический навес в форме шатра.



Фото: bjurfors.se



Фото: bjurfors.se

В гостиной о деревенском характере дома напоминает камин, выложенный из кирпича, разномастная мебель и старые ковры на полу. Окна со шпросами открывают красивый вид на деревенские пейзажи, а из прозрачных дверей можно выйти прямо в сад.



Фото: bjurfors.se



Фото: bjurfors.se

Настоящая гордость хозяев — просторная, хорошо оборудованная кухня с большими рабочими поверхностями и множеством шкафов и ящиков для хранения. Кухонный фартук выполнен из черной плитки, дубовые столешницы и красивый деревянный пол подчеркивают белизну фасадов.



Фото: bjurfors.se



Фото: bjurfors.se

Старый деревянный стол на кухне служит для ежедневных семейных трапез, а просторная столовая рассчитана на большую компанию гостей.



Фото: bjurfors.se

Лестница из холла ведет в цокольный этаж дома. Здесь спланированы комната для отдыха, еще одна спальня, ванная с сауной, а также прачечная, мастерская и большая кладовка.



Фото: bjurfors.se



Фото: bjurfors.se



Фото: bjurfors.se

Красивый холл на первом этаже соединяет столовую с гостиной, прихожей и ванной комнатой.