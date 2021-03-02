Лукашенко о встрече с Путиным: «70% написанного об этой встрече — брехня и выдумки»

Источник материала: Onliner

Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко, премьер-министр и силовой блок обсуждают «некоторые вопросы по следам сочинской встречи». Эта встреча — результат договоренности с Владимиром Путиным.

— После переговоров в Сочи и тех вопросов, которые были подняты на этих переговорах с президентом России, мы договорились, что ряд вопросов обсудим на уровне руководителей правительства и силового блока. Прежде всего министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы. Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений, — сказал Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

(будет дополнено).