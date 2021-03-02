Спасатели обнаружили семью, установившую палатку в паре метров от отвесного обрыва

Источник материала: Onliner

Нет ничего плохого в походах и ночевке на свежем воздухе, но все же к выбору ее места надо подходить ответственно. В субботу днем британские спасатели, приехав на вызов местного жителя, обнаружили семью с ребенком, которые установили палатку в опасной близости от обрыва высотой в несколько десятков метров. В дополнение ко всему это место известно постоянными оползнями.

Cleveland Way — популярный пешеходный маршрут вдоль побережья северной Англии. В районе бывшего порта Малгрейв берег заканчивается отвесными обрывами к морю высотой около ста метров. К тому же из-за постоянного разрушающего воздействия воды здесь часты оползни. Поэтому к выбору места установки палатки приезжающим сюда туристам необходимо подходить особенно ответственно. Это, впрочем, не помешало молодой паре с маленьким ребенком, приехавшей из Миддлсбро, расположиться на ночевку всего в паре метров от кромки обрыва.









«Эти граждане подвергли риску не только свою безопасность и безопасность своего ребенка из-за угрозы оползня. Они также рисковали жизнями представителей спасательных служб, которые были бы вынуждены прибыть сюда в случае чрезвычайного происшествия», — заявил представитель полиции Северного Йоркшира. К счастью, палатка была установлена в светлое время суток, и ее вовремя заметил один из местных жителей, который и сообщил о происходящем в соответствующие органы. Ко всему прочему, оказалось, что туристы нарушили и действующие в данном регионе карантинные правила. Теперь они будут вынуждены заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.







