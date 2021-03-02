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Источник: индийские Honda CB350 и CB350 RS готовятся к дебюту в Европе
Источник материала: Onliner
Источники в Honda сообщили, что бюджетный мотоцикл CB350 может стать глобальной моделью. Сейчас байк продается только в Индии. По данным
Honda Motorcycles India (HMSI) уже подтвердила, что готова начать поставки 350-к в ЕС. Осталось только дождаться «зеленого света» из центрального офиса Honda в Японии. Линейка H'ness CB350 представляет собой мотоциклы с классическим и очень привлекательным дизайном. У данной модели небольшой 1-цилиндровый мотор с балансирным валом, снижающим вибрации. Агрегат выдает 21 лошадиную силу, а вес байка при этом составляет 181 кг (это немало).
Глава департамента по продажам HMSI Ядвиндер Сингх Гулерия сообщил, что CB350 является «одним из тех мотоциклов, которые были разработаны в Индии для глобального рынка». В прошлом году компания продала более 10 тысяч таких мотоциклов только в Индии. Мотоцикл привлекает клиентов в том числе своими отсылками к классическому CB350, история которого уходит корнями в 1960-е.
В мире уже полно примеров, когда модели индийского производства продаются по всему миру: BMW G310R, KTM Duke 390, Harley-Davidson Street 750 и др.
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черный, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
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Источники в Honda сообщили, что бюджетный мотоцикл CB350 может стать глобальной моделью. Сейчас байк продается только в Индии. По данным ETAuto, CB350 и CB350 RS в обозримом...
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