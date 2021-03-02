ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Источник: индийские Honda CB350 и CB350 RS готовятся к дебюту в Европе

02.03.2021 12:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Источники в Honda сообщили, что бюджетный мотоцикл CB350 может стать глобальной моделью. Сейчас байк продается только в Индии. По данным ETAuto, CB350 и CB350 RS в обозримом будущем могут появиться у дилеров в Европе. А это значит, у начинающих мотоциклистов в нашем регионе будет чуть шире выбор при покупке первого «железного коня».

Источник: индийские Honda CB350 и CB350 RS готовятся к дебюту в Европе

Honda Motorcycles India (HMSI) уже подтвердила, что готова начать поставки 350-к в ЕС. Осталось только дождаться «зеленого света» из центрального офиса Honda в Японии. Линейка H'ness CB350 представляет собой мотоциклы с классическим и очень привлекательным дизайном. У данной модели небольшой 1-цилиндровый мотор с балансирным валом, снижающим вибрации. Агрегат выдает 21 лошадиную силу, а вес байка при этом составляет 181 кг (это немало).

Источник: индийские Honda CB350 и CB350 RS готовятся к дебюту в Европе

Глава департамента по продажам HMSI Ядвиндер Сингх Гулерия сообщил, что CB350 является «одним из тех мотоциклов, которые были разработаны в Индии для глобального рынка». В прошлом году компания продала более 10 тысяч таких мотоциклов только в Индии. Мотоцикл привлекает клиентов в том числе своими отсылками к классическому CB350, история которого уходит корнями в 1960-е.

В мире уже полно примеров, когда модели индийского производства продаются по всему миру: BMW G310R, KTM Duke 390, Harley-Davidson Street 750 и др.

Honda CR-V II, 2002 г.в., 230 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
17 693 р.
6800$ / 5633€
Honda Accord VII Рестайлинг, 2006 г.в., 254 000 км
черный, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
20 295 р.
7800$ / 6462€
Honda Civic VI aerodeck, 1998 г.в., 320 000 км
бордовый, универсал, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
4683 р.
1800$ / 1491€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источники в Honda сообщили, что бюджетный мотоцикл CB350 может стать глобальной моделью. Сейчас байк продается только в Индии. По данным ETAuto, CB350 и CB350 RS в обозримом...
 
Новости дня
Новости разные
 
СК требует экстрадиции Тихановской - готовила захват зданий исполкомов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by