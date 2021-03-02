Источник: индийские Honda CB350 и CB350 RS готовятся к дебюту в Европе

Источник материала: Onliner

Источники в Honda сообщили, что бюджетный мотоцикл CB350 может стать глобальной моделью. Сейчас байк продается только в Индии. По данным ETAuto , CB350 и CB350 RS в обозримом будущем могут появиться у дилеров в Европе. А это значит, у начинающих мотоциклистов в нашем регионе будет чуть шире выбор при покупке первого «железного коня».





Honda Motorcycles India (HMSI) уже подтвердила, что готова начать поставки 350-к в ЕС. Осталось только дождаться «зеленого света» из центрального офиса Honda в Японии. Линейка H'ness CB350 представляет собой мотоциклы с классическим и очень привлекательным дизайном. У данной модели небольшой 1-цилиндровый мотор с балансирным валом, снижающим вибрации. Агрегат выдает 21 лошадиную силу, а вес байка при этом составляет 181 кг (это немало).





Глава департамента по продажам HMSI Ядвиндер Сингх Гулерия сообщил, что CB350 является «одним из тех мотоциклов, которые были разработаны в Индии для глобального рынка». В прошлом году компания продала более 10 тысяч таких мотоциклов только в Индии. Мотоцикл привлекает клиентов в том числе своими отсылками к классическому CB350, история которого уходит корнями в 1960-е.

В мире уже полно примеров, когда модели индийского производства продаются по всему миру: BMW G310R, KTM Duke 390, Harley-Davidson Street 750 и др.