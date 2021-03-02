Борис Горецкий: «Все время прислушиваешься к шагам на лестнице»

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Борис Горецкий. Фото: Белгазета

«Салiдарнасцi»

Регионы: после визитов силовиков восстановились не все

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«Вечером рыбачил, а утром узнавал, где будут судить коллег»

Борис Горецкий пришел на суд над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой после утреннего обыска в его квартире, 16 февраля 2020-го. Фото: Белсат

О главных уроках 2020-го

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