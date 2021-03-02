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Дефицит валюты и девальвация. И это еще лучшее, что может быть

02.03.2021 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дефицит валюты и девальвация. И это еще лучшее, что может быть
Иллюстративное фото
Эксперты обеспокоены будущим белорусского рубля. Оно может стать очень печальным.

На первых мартовских валютных торгах на БВФБ белорусский рубль сохранил свою стабильность как относительно доллара – доллар даже подешевел на 0,15%, так и относительно валютной корзины – ее стоимость тоже снизилась. И другой рубль – российский – тоже в начале марта укрепился к доллару, пишет интернет-портал infobank.by.

Белорусский рубль был стабильным, особенно по валютной корзине, весь февраль, оказавшись в тройке самых устойчивых валют этого месяца в СНГ и Восточной Европе. А российский рубль вообще стал лидером февральского курсового рейтинга, так как он вырос к доллару больше всех остальных валют региона.

И если причины такой стабильности очевидны, особенно для российского рубля, и кроются они в глобальных экономических трендах, то насколько долго она продлится, особенно для белорусского рубля – намного более сложный вопрос…

…Пока у Нацбанка есть средства и возможности удерживать стоимость валютной корзины, белорусский рубль будет двигаться с оглядкой на российский рубль, создавая видимость стабильности в целях предупреждения очередной паники на валютном рынке, которая сейчас уже может стать фатальной.

Но если подтвердится, что знаменитые февральские переговоры в Сочи закончились для сегодняшней белорусской власти безрезультатно – Россия денег не дала и не купила ни одного предприятия из списка «фамильного серебра» – современная экономическая модель в Беларуси окажется окончательно лишенной внешней финансовой подпитки.

В условиях необходимости постоянно обслуживать накопившиеся внешние долги, сумма которых исчисляется десятками миллиардов долларов (государственный долг и долги госпредприятий и банков). Это не может не привести к дефициту валюты в стране и, значит, росту стоимости, то есть девальвации BYN-рубля – раньше или позже. И это еще в лучшем случае.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Все зависит от того, чем закончились переговоры Путина и Лукашенко в Сочи.
 
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