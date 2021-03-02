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Дефицит валюты и девальвация. И это еще лучшее, что может быть
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На первых мартовских валютных торгах на БВФБ белорусский рубль сохранил свою стабильность как относительно доллара – доллар даже подешевел на 0,15%, так и относительно валютной корзины – ее стоимость тоже снизилась. И другой рубль – российский – тоже в начале марта укрепился к доллару, пишет интернет-портал
Белорусский рубль был стабильным, особенно по валютной корзине, весь февраль, оказавшись в тройке самых устойчивых валют этого месяца в СНГ и Восточной Европе. А российский рубль вообще стал лидером февральского курсового рейтинга, так как он вырос к доллару больше всех остальных валют региона.
И если причины такой стабильности очевидны, особенно для российского рубля, и кроются они в глобальных экономических трендах, то насколько долго она продлится, особенно для белорусского рубля – намного более сложный вопрос…
…Пока у Нацбанка есть средства и возможности удерживать стоимость валютной корзины, белорусский рубль будет двигаться с оглядкой на российский рубль, создавая видимость стабильности в целях предупреждения очередной паники на валютном рынке, которая сейчас уже может стать фатальной.
Но если подтвердится, что знаменитые февральские переговоры в Сочи закончились для сегодняшней белорусской власти безрезультатно – Россия денег не дала и не купила ни одного предприятия из списка «фамильного серебра» – современная экономическая модель в Беларуси окажется окончательно лишенной внешней финансовой подпитки.
В условиях необходимости постоянно обслуживать накопившиеся внешние долги, сумма которых исчисляется десятками миллиардов долларов (государственный долг и долги госпредприятий и банков). Это не может не привести к дефициту валюты в стране и, значит, росту стоимости, то есть девальвации BYN-рубля – раньше или позже. И это еще в лучшем случае.
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Все зависит от того, чем закончились переговоры Путина и Лукашенко в Сочи.
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