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Приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Минимальное наказание, которое может им грозить по этой статье, — шесть месяцев лишения свободы, максимальное — три года колонии. Под стражей Катерина и Артем находятся уже 102 дня,
Дело журналистки и врача рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко. Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко, Катерину Борисевич защищают адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема Сорокина — Ольга Батюк.
Сегодня Катерину и Артема завели в зал в 10.15. заседание продолжалось примерно 10 минут. После него стало известно, что приговор огласят сегодня в 16.00.
Оглашение приговора будет публичным — на него смогут прийти родные, коллеги и друзья Катерины Борисевич и Артема Сорокина.
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Сегодня Катерину и Артема завели в зал в 10.15. заседание продолжалось примерно 10 минут.
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