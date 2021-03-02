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Приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00

02.03.2021 12:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину огласят сегодня в 16:00
Фото: TUT.BY
Журналистку Tut.by Катерину Борисевич и врача минской БСМП Артема Сорокина обвиняют по части 3 статьи 178 (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия).

Минимальное наказание, которое может им грозить по этой статье, — шесть месяцев лишения свободы, максимальное — три года колонии. Под стражей Катерина и Артем находятся уже 102 дня, пишет Tut.by.

Дело журналистки и врача рассматривает суд Московского района Минска в здании Дома правосудия на улице Семашко. Судья — Светлана Бондаренко, гособвинитель — Людмила Иваненко, Катерину Борисевич защищают адвокаты Андрей Мочалов и Михаил Боднарчук, Артема СорокинаОльга Батюк.

Сегодня Катерину и Артема завели в зал в 10.15. заседание продолжалось примерно 10 минут. После него стало известно, что приговор огласят сегодня в 16.00.

Оглашение приговора будет публичным — на него смогут прийти родные, коллеги и друзья Катерины Борисевич и Артема Сорокина.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Катерину и Артема завели в зал в 10.15. заседание продолжалось примерно 10 минут.
 
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