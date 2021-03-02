Источник материала: Хартия'97

«Медиазона» сообщила о возможных соучастниках убийства Бориса Немцова 2.03.2021, 12:18

Борис Немцов

Журналисты проанализированные данные телефонных разговоров и авиаперелетов.

Издание "Медиазона" и общественный антикоррупционный проект Scanner Project установили, как сообщается в их совместном расследовании , возможных соучастников убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Опираясь на данные телефонных биллингов, данные об авиаперелетах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили, что за несколько дней до убийства, в день убийства, а также сразу после его совершения уроженцы Чечни, позже осужденные за участие в преступлении, неоднократно созванивались и общались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками.

Среди них – сотрудник Шелковского РОВД Чечни Асланбек Хатаев, улетевший из Москвы после убийства Немцова, его начальник, командир патрульно-постовой службы Халид Уцимиев, который прилетел в столицу в день убийства, а также два человека из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова – член Совета Федерации Сулейман Геремеев и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.

Осужденные за убийство Бориса Немцова также созванивались с помощником Рамзана Кадырова Вахой Геремеевым, который является родственником Сулеймана Геремеева.

Как отмечается в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project, все перечисленные лица либо не были допрошены по делу Немцова, либо опрашивались в Чечне сотрудниками местных правоохранительных органов, которые не задали многих вопросов, интересовавших федеральное следствие.

Сразу после убийства один из подозреваемых в его организации, Руслан Геремеев, а также Асланбек Хатаев несколько раз звонили некоему Али Алиеву, уроженцу Дагестана. "Медиазона" установила, что автомобиль, которым пользовался Алиев, был оформлен на Асланбека Исмаилова, главу строительной компании "Нийсо и К", которая до этого принадлежала матери Адама Делимханова. Али Алиев в своих записях в соцсетях указывал местом своей работы с 2008 по 2011 год Государственную думу, депутатом которой был Делимханов.

Наконец, "Медиазона" и Scanner Project установили, что в квартире на улице Веерной в Москве, где перед убийством Немцова жили причастные к преступлению лица, вместе с ними находился Шамхан Тазабаев - он ранее служил командиром чеченского ОМОНа. А тем же рейсом, на котором участники убийства покинули Москву, улетел в Чечню брат Адама Делимханова Ахмат.

Оппозиционный политик, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту близ Кремля. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в совершении преступления пятерых уроженцев Чечни – Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет.

Еще один подозреваемый в участии в убийстве, Беслан Шаванов, по официальной версии, подорвался на собственной гранате при попытке его задержания. Руслан Мухудинов, названный следствием организатором преступления, объявлен в международный розыск. В 2020 году человек, похожий на Мухудинова, попал на фотографию, которую опубликовал представитель семьи Геремеевых. Снимок был сделан в Чечне.

Руслан и Артур Геремеевы, которых также подозревали в организации убийства, якобы бесследно исчезли. Следствие хотело допросить их, но не смогло, поскольку, по официальной версии, дверь дома по месту их регистрации никто не открыл.

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова, 27 февраля 2020 года, Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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