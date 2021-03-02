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В Беларуси уволилось рекордное количество медиков
Источник материала: Хартия'97
В Беларуси уволилось рекордное количество медиков
Отток кадров идет рекордными темпами.
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Только в январе 2021 года уволилось более 700 человек, и это почти вдвое больше, чем годом ранее.
Напомним, сегодня стало известно, что Витебске
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Отток кадров идет рекордными темпами.
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