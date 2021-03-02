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В Беларуси уволилось рекордное количество медиков

02.03.2021 12:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси уволилось рекордное количество медиков

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  • 2.03.2021, 12:01
В Беларуси уволилось рекордное количество медиков

Отток кадров идет рекордными темпами.

Телеграм-канал «Эканоміка па-беларуску» обратил внимание на то, что число уволившихся медиков в январе 2021 года удвоилось, по данным за последние шесть лет.

Только в январе 2021 года уволилось более 700 человек, и это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Напомним, сегодня стало известно, что Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о COVID-19


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Теги: Витебск
 
 
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Отток кадров идет рекордными темпами.
 
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