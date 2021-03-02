Источник материала: Хартия'97

Politico: Спецслужбы США могут нанести мощный удар по Кремлю 2.03.2021, 11:59

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Руководство РФ поймали на сотрудничестве с террористами.

Сенатор-демократ Тэмми Дакворт призвала администрацию президента Джо Байдена рассекретить и обнародовать разведданные о выплатах Россией боевикам движения «Талибан» за нападения на военных США в Афганистане, сообщает газета Politico .

«Хотя любая оценка разведданных по этому вопросу по понятным причинам является конфиденциальной, американская общественность и организация Gold Star Families (создана родственниками погибших военных) в частности испытывают острую необходимость знать, есть ли в этих заявлениях какая-то правда. Считаю, что такие данные могут быть предоставлены и при защите засекреченной информации», – написала госпожа Дакворт в письме директору нацразведки США Эврил Хейнс.

По ее мнению, обещанные вознаграждения за нападения на американских военных могли вдохновить и стимулировать талибов совершать атаки. Дакворт также раскритиковала прошлую администрацию за то, что она не предоставила официальную информацию по вопросу предполагаемых связей России с талибами. «Я призываю вас принять меры там, где предыдущая администрация потерпела неудачу», – написала сенатор.

Напомним, Джо Байден намерен всесторонне изучить информацию о причастности РФ к финансированию Талибана. Если данные факты подтвердятся, то Россию могут объявить страной — спонсором терроризма (с вытекающим от сюда букетом самых жестких санкций), а ее политическому руководству придется отвечать в Гааге, где находится международный суд ООН.

Не исключено, что Гаагский процесс по этим злодеяниям и целому ряду других преступлений путинского режима станет главным ударом по Кремлю за последние 20 лет, после которого нынешняя российская власть уже не сможет устоять.

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