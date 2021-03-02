Источник материала: Хартия'97

«Город фактически перешел в руки протестующих» 2 2.03.2021, 11:40

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Елена Шимолина

История революции в Пинске глазами местной активистки.

Пинская общественная активистка, юрист, руководитель благотворительной организации «Полесская доброта» Елена Шимолина через преследование властей была вынуждена уехать из Беларуси, сообщает «Радыё Свабода» .

Во время избирательной кампании она помогала инициативной группе Светланы Тихановской и была наблюдателем на выборах в Пинске. Активистка утверждает, что сумела вывезти за границу доказательства насилия силовиков над пинчанами и хочет привлечь виновных к ответственности. Женщина уехала с несовершеннолетней дочерью в октябре в Украину, потом переехала в Польшу, сейчас в Чехии.

Что происходило в Пинске в августе 2020 года

– В Пинске люди жаждали перемен. Я была независимой наблюдательницей на участке № 17 в течение недели. 9 августа меня выгнали с участка, после того как я заявила, что имею право присутствовать при вскрытии урн. При выкидывании участковый ударил дубинкой. Через 2 часа вывесили протокол, по которому победил Лукашенко, и он не соответствовал ни одной цифре проведенного мной опроса избирателей. По моим данным, 1450 людей проголосовали на участке, около 700 человек-за Светлану Тихановскую, около 380-за Лукашенко, остальные голоса пропорционально разделились между другими кандидатами.

Недовольные официальными результатами люди стали собираться на центральной площади Пинска и требовать итогового протокола. Нас было много, люди стояли мирно, напротив-силовики. Вышел председатель исполкома. К нему направили пять «парламентеров», которые требовали итогового протокола, так как мы были не согласны с теми цифрами в протоколах, которые вывесили на участках. Через 2 часа «парламентеров» из здания выпустили, протоколов им так и не показали. И тогда началось противостояние.

«Город фактически был в наших руках несколько часов»

– Перед этим мы смеялись, ведь город небольшой, мы друг друга знаем — в родстве, кумовстве — между собой все знакомые. За солдатами срочной службы стояли офицеры Пинского РУВД. Они установили кордон перед нами и дали команду солдатам идти на нас. А люди через строй солдат внутренних войск разговаривали с офицерами, земляками-пинчанами.

Начался стихийный митинг, люди начали выступать, говорили, что хотят знать правду об итогах выборов. Наконец начался штурм исполкома. Мы держались вместе, проломили строй внутренних войск и начали выдавливать офицеров к реке, в итоге они разбежались. Мы хотели мира, не хотели бойни. Пришли к исполкому в майках, шортах, сланцах, мирные люди без оружия. Город фактически был в наших руках несколько часов…

Местные силовики не хотели применять насилие

– Как потом стало известно, руководство города вызвало МЧС (у нас три отряда), но они не пришли на помощь Пинскому ГУВД, отказались выйти против народа. После второго часа ночи в Пинск на 3 вертолетах привезли бригаду ОМОНа из-под Минска. У них была команда на жестокое подавление... Сейчас среди политзаключенных 14 человек из Пинска.

Судья криминальной коллегии Пинска и Пинского района Алексей Пацко 10 августа пришел в зал суда, посмотрел на людей, которых доставили после ночи задержаний, составил папки и вышел из зала. В тот же день подал заявление на увольнение. Таким образом, был в Пинске судья — «тот, который не стрелял».

О вынужденном решении уехать из Беларуси

– Наша благотворительная организация оказывала помощь пострадавшим от репрессий. Документальные свидетельства насилия я вывезла с собой. Это и диктофонные записи всех пострадавших, которые обратились за помощью в «Полесскую доброту», и справки из травмпункта местного госпиталя. Я хочу всю эту информацию огласить, чтобы возбудить дело по универсальной юрисдикции. Хоть через десять лет, но всех виновных нужно привлечь к ответственности.





В Пинске в сентябре протесты начали стихать из-за сильных репрессий, и мы с 12-летней дочерью ездили в Минск на акции. После этого к ней в школу начали приходить из органов опеки. Пошел прессинг и на меня. Задержали на работе и вели в наручниках через весь город в суд, чтобы судить по статье 23.34. на меня было уже подготовлено решение о 15 сутках ареста, но в связи с тем, что со мной было свидетельство о рождении дочери, судья «переписал» решение на штраф 30 базовых.

Из суда сразу завели в прокуратуру, где вынесли предупреждение за участие и за ведение митинга (а я была ведущей митингов в поддержку Светланы Тихановской). Я чувствовала, что мне опасно оставаться. Волонтеры довезли меня до Гомельской границы, далее 4 километра по нейтральной полосе ночью я шла с ребенком. У меня был рюкзак, 200 долларов и документы, свидетельствующие о насилии над 65 людьми. Я знаю, что люди, которые прошли пытки, будут упоминать не о ледовых дворцах, а о невинной крови детей...

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