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Александр Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным в Сочи

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным в Сочи

На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной отрасли Александр Лукашенко рассказал о подробностях недавних переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

Глава государства отметил, что во время переговоров с российским президентом были затронуты темы кооперации, сотрудничества в рамках Союзного государства, вопросы военного взаимодействия и противостояния различным вызовам. По словам Александра Лукашенко, тема предоставления Россией кредита Беларуси не обсуждалась, в повестке дня ее не было изначально. Также не затрагивался вопрос так называемого трансфера власти.

ФОТО: БЕЛТА


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На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной отрасли Александр Лукашенко рассказал о подробностях недавних переговоров со своим...
 
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