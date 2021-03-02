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Александр Лукашенко рассказал о подробностях переговоров с Владимиром Путиным в Сочи
Источник материала: ОНТ
На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной отрасли Александр Лукашенко рассказал о подробностях недавних переговоров со своим коллегой Владимиром Путиным,
Глава государства отметил, что во время переговоров с российским президентом были затронуты темы кооперации, сотрудничества в рамках Союзного государства, вопросы военного взаимодействия и противостояния различным вызовам. По словам Александра Лукашенко, тема предоставления Россией кредита Беларуси не обсуждалась, в повестке дня ее не было изначально. Также не затрагивался вопрос так называемого трансфера власти.
ФОТО: БЕЛТА
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На совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной отрасли Александр Лукашенко рассказал о подробностях недавних переговоров со своим...
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