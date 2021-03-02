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Автомобильное топливо подорожало на 1 копейку

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Автомобильное топливо подорожало на 1 копейку

В Беларуси с 2 марта на 1 копейку увеличилась стоимость автомобильного топлива, сообщает концерн «Белнефтехим».

Литр бензина АИ-92-К5-Евро теперь стоит Br1,75. 

АИ-95-К5-Евро – Br1,85. 

АИ-98-К5-Евро – Br2,07. 

ДТ – Br1,85.

ФОТО: pixabay

 

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В Беларуси с 2 марта на 1 копейку увеличилась стоимость автомобильного топлива, сообщает концерн «Белнефтехим». Литр бензина АИ-92-К5-Евро теперь стоит Br1,75. ...
 
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