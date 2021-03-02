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Автомобильное топливо подорожало на 1 копейку
Источник материала: ОНТ
В Беларуси с 2 марта на 1 копейку увеличилась стоимость автомобильного топлива, сообщает концерн «Белнефтехим».
Литр бензина АИ-92-К5-Евро теперь стоит Br1,75.
АИ-95-К5-Евро – Br1,85.
АИ-98-К5-Евро – Br2,07.
ДТ – Br1,85.
ФОТО: pixabay
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В Беларуси с 2 марта на 1 копейку увеличилась стоимость автомобильного топлива, сообщает концерн «Белнефтехим». Литр бензина АИ-92-К5-Евро теперь стоит Br1,75. ...
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