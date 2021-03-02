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Военный выпуск прошел в школе прапорщиков в Борисове
Источник материала: ОНТ
Встречать весну с новыми званиями! Военный выпуск состоялся в школе прапорщиков 72-го объединённого учебного центра в Борисове.
В парадном строю – более 150 выпускников. Они успешно освоили образовательную программу. В помощь – современная учебно-материальная база. Среди выпускников и представительницы прекрасного пола. Впрочем, не только они украсили торжество. Прапорщик Сергей Крупица сделал предложение руки и сердца своей девушке.
Впереди военные будни. Выпускники уже возвращаются в свои воинские части и соединения. И теперь полученные знания будут применять на практике.
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Встречать весну с новыми званиями! Военный выпуск состоялся в школе прапорщиков 72-го объединённого учебного центра в Борисове. В парадном строю – более 150...
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