Военный выпуск прошел в школе прапорщиков в Борисове

Источник материала: ОНТ

Встречать весну с новыми званиями! Военный выпуск состоялся в школе прапорщиков 72-го объединённого учебного центра в Борисове.

В парадном строю – более 150 выпускников. Они успешно освоили образовательную программу. В помощь – современная учебно-материальная база. Среди выпускников и представительницы прекрасного пола. Впрочем, не только они украсили торжество. Прапорщик Сергей Крупица сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Впереди военные будни. Выпускники уже возвращаются в свои воинские части и соединения. И теперь полученные знания будут применять на практике.

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