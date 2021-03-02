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Военный выпуск прошел в школе прапорщиков в Борисове

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военный выпуск прошел в школе прапорщиков в Борисове

Встречать весну с новыми званиями! Военный выпуск состоялся в школе прапорщиков 72-го объединённого учебного центра в Борисове. 

В парадном строю – более 150 выпускников. Они успешно освоили образовательную программу. В помощь – современная учебно-материальная база. Среди выпускников и представительницы прекрасного пола. Впрочем, не только они украсили торжество. Прапорщик Сергей Крупица сделал предложение руки и сердца своей девушке. 

Впереди военные будни. Выпускники уже возвращаются в свои воинские части и соединения. И теперь полученные знания будут применять на практике.

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Встречать весну с новыми званиями! Военный выпуск состоялся в школе прапорщиков 72-го объединённого учебного центра в Борисове.  В парадном строю – более 150...
 
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