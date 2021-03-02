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В Чили учащиеся школ и колледжей протестуют против отмены удаленного обучения

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Чили учащиеся школ и колледжей протестуют против отмены удаленного обучения

Школы Чили возобновили очное обучение. И это вызвало настоящее сопротивление учеников. 

Обычно протесты проходят против антиковидных мер. А вот в Сантьяго старшеклассники вышли на акцию против открытия школ и колледжей. Полиция попыталась преградить путь. Но начались потасовки. Сообщается о задержании нескольких молодых людей. Полиция также использовала водомет и забаррикадировала некоторые из основных проездов Сантьяго, чтобы рассеять толпу. Чилийские ученики призывают прекратить занятия из-за пандемии, которая унесла в южноамериканской стране более 20 тысяч жизней.

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Школы Чили возобновили очное обучение. И это вызвало настоящее сопротивление учеников.  Обычно протесты проходят против антиковидных мер. А вот в Сантьяго...
 
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