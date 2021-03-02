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В Минске будет отключено отопление в некоторых домах, детских садах, школе и поликлинике
Источник материала: ОНТ
Минские тепловые сети «Минскэнерго»
Для ликвидации повреждения теплосетей сегодня с 9:30 до 20:00 будет отключено теплоснабжение в жилых домах по адресам:
Тепло будет отсутствовать также в детских садах, школе и поликлинике по адресам:
Республиканское унитарное предприятие «Минскэнерго» приносит минчанам свои извинения за временные неудобства.
Фото: dela.ru
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Минские тепловые сети «Минскэнерго» предупреждают об отключении отопления по некоторым адресам столицы в связи с проведением ремонтных работ. Для ликвидации...
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