В Минске будет отключено отопление в некоторых домах, детских садах, школе и поликлинике

Источник материала: ОНТ

Минские тепловые сети «Минскэнерго» предупреждают об отключении отопления по некоторым адресам столицы в связи с проведением ремонтных работ.

Для ликвидации повреждения теплосетей сегодня с 9:30 до 20:00 будет отключено теплоснабжение в жилых домах по адресам:

ул. Плеханова 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;

ул. Якубова 48 к.1, 2, 3, 4; 52;

пр. Рокоссовского 102.

Тепло будет отсутствовать также в детских садах, школе и поликлинике по адресам:

ул. Плеханова 105а, 107, 109;

ул. Якубова, 44.

Республиканское унитарное предприятие «Минскэнерго» приносит минчанам свои извинения за временные неудобства.

Фото: dela.ru

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