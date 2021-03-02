ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске будет отключено отопление в некоторых домах, детских садах, школе и поликлинике

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Минске будет отключено отопление в некоторых домах, детских садах, школе и поликлинике

Минские тепловые сети «Минскэнерго» предупреждают об отключении отопления по некоторым адресам столицы в связи с проведением ремонтных работ.

Для ликвидации повреждения теплосетей сегодня с 9:30 до 20:00 будет отключено теплоснабжение в жилых домах по адресам:

  • ул. Плеханова 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;
  •  ул. Якубова 48 к.1, 2, 3, 4; 52;
  • пр. Рокоссовского 102.

Тепло будет отсутствовать также в детских садах, школе и поликлинике по адресам:

  •  ул. Плеханова 105а, 107, 109;
  •  ул. Якубова, 44.

Республиканское унитарное предприятие «Минскэнерго» приносит минчанам свои извинения за временные неудобства.

Фото: dela.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские тепловые сети «Минскэнерго» предупреждают об отключении отопления по некоторым адресам столицы в связи с проведением ремонтных работ. Для ликвидации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автомобильное топливо подорожало на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by