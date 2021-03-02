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После госпереворота Мьянма отзывает из-за рубежа около 100 работников посольств
Источник материала: ОНТ
Военные Мьянмы, которые месяц назад захватили власть в стране, отзывают около ста сотрудников посольств из 19 государств.
Среди них представительства в США, Великобритании, Бразилии, Франции, Японии, Индии, Южной Корее. По некоторым данным, на освободившиеся должности отправят других сотрудников МИДа. Речь пока только о 50 диппредставителях. Тем временем, начался суд над фактическим лидером страны Аун Сан Су Чжи. Её сторонники снова на улицах – протесты не прекращаются со дня госпереворота, произошедшего 1 февраля.
Для разгона силовики применяют спецсредства и в последнее время боевое оружие. За месяц митингов погиб, по меньшей мере, 21 человек. Самым кровавым стало минувшее воскресенье – жертвами столкновений в разных городах стали 18 человек.
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Военные Мьянмы, которые месяц назад захватили власть в стране, отзывают около ста сотрудников посольств из 19 государств. Среди них представительства в США,...
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