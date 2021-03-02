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МЧС проводит акцию «День безопасности. Внимание всем!»

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МЧС проводит акцию «День безопасности. Внимание всем!»

«День безопасности. Внимание всем!» Республиканская акция МЧС стартует сегодня. 

Спасатели подробно объяснят людям, как правильно себя вести при оповещении. На первом этапе отправятся в общежития, детские и торгово-развлекательные центры, кинотеатры и на спортивные объекты. Причём, рассказы о правилах безопасного поведения подкрепят тематическими видеороликами. Во второй половине марта специалисты МЧС посетят сельские населённые пункты. Там также в усвоении важных знаний поможет культура – покажут театрализованные постановки и опыты «Пожарной лаборатории».

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«День безопасности. Внимание всем!» Республиканская акция МЧС стартует сегодня.  Спасатели подробно объяснят людям, как правильно себя вести при оповещении. На...
 
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