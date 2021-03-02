МЧС проводит акцию «День безопасности. Внимание всем!»

Источник материала: ОНТ

«День безопасности. Внимание всем!» Республиканская акция МЧС стартует сегодня.

Спасатели подробно объяснят людям, как правильно себя вести при оповещении. На первом этапе отправятся в общежития, детские и торгово-развлекательные центры, кинотеатры и на спортивные объекты. Причём, рассказы о правилах безопасного поведения подкрепят тематическими видеороликами. Во второй половине марта специалисты МЧС посетят сельские населённые пункты. Там также в усвоении важных знаний поможет культура – покажут театрализованные постановки и опыты «Пожарной лаборатории».

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