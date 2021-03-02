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СК: Тихановская объявлена в розыск

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: Тихановская объявлена в розыск

Светлана Тихановская объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет. 

По информации ведомства, завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Данные обстоятельства были выделены в отдельное производство при расследовании уголовного дела в отношении Сергея Тихановского.

Как сообщили в Следственном комитете, сотрудники ГУБОПиК выявляли противоправную деятельность лиц, которые организовывали массовые беспорядки во время выборов Президента Беларуси в 2020 году.

Фигуранты дела обсуждали с ней план по организации беспорядков в Гомеле, захвату зданий администраций и исполкомов. Тихановская поддержала предложения и согласилась выдать деньги на покупку газовых баллончиков, раций, электрошокеров, микрофонов.

Им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) УК Беларуси. Фигуранты заключены под стражу. 

Светлана Тихановская объявлена в розыск. Документы на её экстрадицию переданы в Генпрокуратуру. 

ФОТО: БЕЛТА




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Теги: Гомель
 
 
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Светлана Тихановская объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генпрокуратуру, сообщает Следственный комитет.  По информации...
 
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