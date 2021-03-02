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Диетолог назвала самый полезный суп

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвала самый полезный суп

Наиболее полезный суп – чечевичный, заявила диетолог Ольга Деккер телеканалу «Звезда».

Специалист отметила, что в чечевичном супе много клетчатки и белков. 

На втором месте по полезности – овощной суп на мясном бульоне, отметила диетолог. Для такого блюда можно использовать свежие и замороженные овощи.

ФОТО: pixabay



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Наиболее полезный суп – чечевичный, заявила диетолог Ольга Деккер телеканалу «Звезда». Специалист отметила, что в чечевичном супе много клетчатки и белков.  На...
 
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