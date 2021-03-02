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Более 110 инвестпроектов планируют реализовать в Гомельской области

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 110 инвестпроектов планируют реализовать в Гомельской области

Сильные регионы – в приоритете. Более 110 инвестпроектов планируют реализовать в Гомельской области в ближайшие пять лет.

Ожидаемый объём вложений – 10 миллиардов рублей. Инвесторы придут как в сам областной центр, так и в районы. Сферы разные – от промышленности до туризма. Местное сырьё будут перерабатывать в Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском районах. Модернизацией действующих предприятий займутся в Наровлянском, Октябрьском районах. А туризм будут развивать в Хойниках. Список не окончательный. Работа по привлечению инвесторов продолжится.

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Сильные регионы – в приоритете. Более 110 инвестпроектов планируют реализовать в Гомельской области в ближайшие пять лет. Ожидаемый объём вложений – 10 миллиардов...
 
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