Источник материала: ОНТ

Сильные регионы – в приоритете. Более 110 инвестпроектов планируют реализовать в Гомельской области в ближайшие пять лет.

Ожидаемый объём вложений – 10 миллиардов рублей. Инвесторы придут как в сам областной центр, так и в районы. Сферы разные – от промышленности до туризма. Местное сырьё будут перерабатывать в Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском районах. Модернизацией действующих предприятий займутся в Наровлянском, Октябрьском районах. А туризм будут развивать в Хойниках. Список не окончательный. Работа по привлечению инвесторов продолжится.

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