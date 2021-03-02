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Снизить энергоёмкость производства: утверждена программа «Энергосбережение»
Источник материала: ОНТ
Увеличить долю возобновляемых источников энергии, а также снизить энергоёмкость производства. В Беларуси утвердили госпрограмму энергосбережения на предстоящие пять лет.
Основная задача – сэкономить ресурсы. Другая, не менее важная - доля возобновляемых источников в общем котле должна составить минимум 8%. Развитие получит сфера электротранспорта. Появится не только больше машин, но и зарядной инфраструктуры. Интересны новшества и для населения – быт станет комфортнее.
К 2025 году в эксплуатацию введут новые энергомощности на древесном топливе. Это позволит увеличить объем использования своего, местного, и снизить потребление природного газа.
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Увеличить долю возобновляемых источников энергии, а также снизить энергоёмкость производства. В Беларуси утвердили госпрограмму энергосбережения на предстоящие...
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