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Снизить энергоёмкость производства: утверждена программа «Энергосбережение»

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снизить энергоёмкость производства: утверждена программа «Энергосбережение»

Увеличить долю возобновляемых источников энергии, а также снизить энергоёмкость производства. В Беларуси утвердили госпрограмму энергосбережения на предстоящие пять лет.

Основная задача – сэкономить ресурсы. Другая, не менее важная - доля возобновляемых источников в общем котле должна составить минимум 8%. Развитие получит сфера электротранспорта. Появится не только больше машин, но и зарядной инфраструктуры. Интересны новшества и для населения – быт станет комфортнее. 

К 2025 году в эксплуатацию введут новые энергомощности на древесном топливе. Это позволит увеличить объем использования своего, местного, и снизить потребление природного газа.

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Увеличить долю возобновляемых источников энергии, а также снизить энергоёмкость производства. В Беларуси утвердили госпрограмму энергосбережения на предстоящие...
 
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