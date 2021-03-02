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Два автомобиля столкнулись в Гродно: пострадал мужчина
Источник материала: ОНТГродно: пострадал мужчина" class="one-news__figure-img">
В центре Гродно на улице Горновых утром 2 марта произошло лобовое ДТП,
Легковые автомобили «Форд» и «Ауди» столкнулись напротив остановки общественного транспорта. В результате аварии пострадал водитель «Форда», мужчину госпитализировали.
ГАИ ищет очевидцев произошедшего.
ФОТО: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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В центре Гродно на улице Горновых утром 2 марта произошло лобовое ДТП, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Легковые автомобили «Форд» и...
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