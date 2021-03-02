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Два автомобиля столкнулись в Гродно: пострадал мужчина

02.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два автомобиля столкнулись в Гродно: пострадал мужчинаГродно: пострадал мужчина" class="one-news__figure-img">

В центре Гродно на улице Горновых утром 2 марта произошло лобовое ДТП, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Легковые автомобили «Форд» и «Ауди» столкнулись напротив остановки общественного транспорта. В результате аварии пострадал водитель «Форда», мужчину госпитализировали.  

ГАИ ищет очевидцев произошедшего.

ФОТО: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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Теги: Гродно
 
 
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В центре Гродно на улице Горновых утром 2 марта произошло лобовое ДТП, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Легковые автомобили «Форд» и...
 
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