«Куска жизни не хватает!» Как живет семья, где мать и сын сидят за «политику»

У гомельчанки Татьяны Каневской — муж, четверо сыновей, три кошки и три собаки. Все ждут её освобождения. Татьяна была лидером движения «Матери 328» , защищала права осужденных за наркотики. Благодаря усилиям активисток, в том числе Татьяны Каневской, удалось добиться смягчения антинаркотического законодательства и уменьшения сроков заключения для тысяч осужденных, включая несовершеннолетних. А в последнюю избирательную кампанию Татьяна стала доверенным лицом Светланы Тихановской.





Задержали Татьяну 7 августа по административному делу. 10 августа был суд. Судья отправила дело на доработку, а Татьяну отпустили. Она ушла за вещами в конвойный автомобиль и не вернулась. Дети — Александр и Алексей — бросились ее искать, но возле ИВС их задержали неизвестные в шортах, майках и масках на лицах. Нашлись братья уже в изоляторе. Они якобы совершали некие правонарушения, а сотрудники милиции пресекли «злодейство». Братья получили по 15 суток административного ареста, а когда вышли на свободу, узнали, что их мама находится в минском СИЗО №1 на улице Володарского.

Схватили старшего сына. Отпустили. Забрали среднего

На этом злоключения семьи Каневских не закончились. 22 сентября Александра Каневского по пути на работу схватили сотрудники ОМОН. Александру предъявили, что он якобы совершил насилие в отношении сотрудника милиции. Мужчина оказался в СИЗО, но его вину пока не доказали — отпустили.



Александр Каневский

В январе задержали 26-летнего Дмитрия Каневского. За «разжигание розни» (статья 130 Уголовного кодекса). Якобы Дмитрий разместил в телеграм-канале сообщение, в котором призвал к насилию над милиционерами.

«Дима в декабре звонил другу… Его отец сказал, что друга нет, его убили милиционеры. Дима очень сильно расстроился и на эмоциях написал этот пост. Вот сейчас и он в СИЗО», — рассказывает Александр про брата.

В доме невеселая атмосфера. Только коты и собаки ведут себя по-прежнему или делают вид. На столе — письма от Татьяны. В углу комнаты — пакеты с передачей для Димы.





«Просто не успеваем… Работаем, а передачи берут до 17:00. И маме надо, и ему… Леша работал два дня через два, так хоть он носил передачи. А потом Леша заболел. Свободных рук нет, и наши ряды тают с каждым днем», — говорит Александр.

«Будь умницей. Я знаю, ты со всем справишься»

Жоре было 13 лет, когда его мать задержали. Сейчас пацану уже 14.



Георгий Каневский

«Я сейчас стал более самостоятельным, стал лучше учиться. Очень сложно, что нет мамы… Некоторые одноклассники не знают, где она, и спрашивают, когда приходят в гости: “А где твоя мама? Что-то ее давно не видно…” Но меня все поддерживают. Я думаю, когда окончу музыкальную школу — пойду в спорт. Может быть, на баскетбол», — рассуждает Жора.

Он пишет письма матери. Татьяна спрашивает об обстановке дома, обо всём.





«Жорочка, ох, как я обрадовалась, когда получила твое письмо! Рада, что ты хорошо учишься и у тебя порядок в комнате. Главное, чтобы носки под матрацем не прятались, а то они могут очутиться в самом неожиданном месте. Собаку назвали Арина? Красивое имя! Я не знаю, как ты с ростом 1 метр 80 сантиметров сидишь на первой парте, и хватает ли тебе длины кровати. Скоро увидимся. Может, не так скоро, как хочется, но увидимся. Главное — чтобы вы сильно не расстраивались, как бы не закончилось это безумие. Будь умницей, не давай никому повода ни в чем тебя упрекнуть. Будь умницей. Я знаю, что ты со всем справишься», — зачитал подросток письмо от матери.

«У нас в стране справедливости нет»

Как живется без матери, жены, хозяйки дома?

«Притёрлись, как-то выкручиваемся, придумали пути выхода, но целого куска жизни не хватает, большого… Нам помогают с передачами волонтеры, многие люди пишут письма матери, и не только из Беларуси, но в другие страны она не может написать ответы — нет марок», — замечает старший сын Татьяны.

Стресс в семье постоянный, с 7 августа, «и он не останавливается с момента этих выборов без выбора».

«Дима был дома — хоть готовил. Сейчас и его посадили… А мы суп в банках покупаем, так как не умеем — как по-другому делать», — рассказывает Александр.

Он считает, что судебной системы в Беларуси «не существует вообще», и думает, что суд над матерью будет однобокий.

«Но что делать? Не знаю. У нас в стране справедливости нет. Это очевидно. Все это видят», — говорит старший сын Татьяны Каневской.

От адвоката они ничего не могут узнать об обстоятельствах дела. У защитника — подписка о неразглашении. Татьяну Каневскую обвиняют в организации массовых беспорядков. Но в чем конкретно, как и где она устроила эти «массовые беспорядки»? Неизвестно.

Задержания в Гомеле начались еще 3 августа. Брали всех, кто имел отношение к штабу Светланы Тихановской или к проекту ее мужа «Страна для жизни». Примерно в одни дни с Каневской были задержаны Юрий Власов, Александр Шабалин, Руслан Парфенов, Дмитрий Ивашков. Все они также сейчас находятся в СИЗО № 1 в Минске. Другие активисты «Страны для жизни» получили административные сроки, некоторые даже были вынуждены уехать из страны.

Насколько знают в семье Каневских, расследование по делу Татьяны завершено. Ждут суда. Надеются, что процесс пройдет в Гомеле и можно будет увидеть близкого человека.

Белорусскими правозащитными организациями Татьяна Каневская признана политзаключенной .





Мужу Татьяны с трудом даются слова. Он прожил с женой 35 лет «душа в душу».

«Уборка, готовка… Да это всё не важно совсем! Не важны нам бытовые проблемы! Главное — что любимого человека нет рядом. Она находится непонятно где и непонятно за что. Но мы стараемся поддерживать друг друга в письмах», — говорит Николай Каневский.