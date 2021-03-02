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С легендарного магазина «Океан» снимают вывеску

02.03.2021 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

C «Океана» на улице Козлова в Минске снимают вывеску, фото опубликовал телеграм-канал «МотолькоПомоги». Напомним, с 1 февраля магазин закрыли «на модернизацию», однако есть основания полагать, что на это место придет «Виталюр».


Фото: телеграм-канал «МотолькоПомоги»

В конце января в ОДО «Магазин «Океан» сообщили, что торговый объект на улице Козлова, 2 приостанавливает работу — с 1 февраля по 31 марта его будут модернизировать.

Еще в конце 2020-го TUT.BY писал, что на месте известного магазина может открыться «Виталюр». Об этом нам сообщали читатели, продавцы, информацию подтверждали и наши источники.

В торговой сети «Виталюр» это не комментируют, как и в ОДО «Магазин «Океан». Однако раньше на сайте сети был указан объект на Козлова, 2 как строящийся. Этот адрес «Виталюр» указывает и в объявлениях о поиске новых сотрудников.


Такие объявления видели в метро в феврале. Фото: TUT.BY

Сообщение о возможном закрытии «Океана» обеспокоило многих минчан. Там необычный интерьер: стены облицованы металлической декоративной отделкой — «чешуей». В свое время эти материалы заказывали в ФРГ, а для их монтажа в Минск специально приезжали немецкие специалисты.

Под петицией с просьбой сохранить название магазина и «чешую», больше тысячи человек обратились в «Виталюр». Был ли ответ, пока неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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C «Океана» на улице Козлова в Минске снимают вывеску, фото опубликовал телеграм-канал «МотолькоПомоги». Напомним, с 1 февраля магазин закрыли «на модернизацию»,...
 
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