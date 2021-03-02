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Забрали в "партизаны": стало известно, куда пропал аналитик Артем Шрайбман
Источник материала: Партизан
Известного беларуского аналитика Артема Шрайбмана призвали на военные сборы
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Пожелаем ему мужественно пережить все невзгоды армейского бытия и вернуться на свободу полным сил и энергии.
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Известного беларуского аналитика Артема Шрайбмана призвали на военные сборы
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