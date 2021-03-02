Погода в СНГ: на Казахстан обрушился снежный буран, в Кыргызстане ожидаются дожди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильный ветер, до пяти градусов тепла и к вечеру снег обещают сегодня москвичам. Весеннюю атмосферу жителям российской столицы подпортил циклон. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Весна прогоняет зиму, а та не уходит. Восток Казахстана парализовал мощный снегопад. Закрыты больше десятка трасс. Заметенным на дорогах водителям и пассажирам спасатели оказывают помощь. На трассе в районе Алтайских Альп и села Северное вытащить машину из заноса помог специальный автомобиль с высокой проходимостью. Восемь пассажиров, в том числе двое детей эвакуировали на расчищенный участок дороги. А всего из-за бурана застряли почти 200 человек. Спасательная операция продолжается.

Кыргызстан

Еще один теплый день в начале марта. В Бишкеке плюс 15 и ясно. Но уже завтра погода испортится. Небо затянут тучи и пройдут дожди. Поэтому прием солнечных ванн лучше не откладывать. Погреться на солнышке вышла и самка снежного барса. В реабилитационный центр в горах Иссык-Кульской области раненое животное доставили местные жители несколько месяцев назад. Хищник пытался напасть на домашний скот. Сейчас уже идет на поправку.

Беларусь

Погоду в Беларуси синоптики сравнивают с контрастным душем. Днем воздух прогревается до плюс 10 градусов. Ночью температура опускается ниже нуля. Любителям зимней рыбалки спасатели советуют отложить удочки. Лед на реках не прочный. А ловить один из желанных трофеев – щуку – в Беларуси с этого месяца запрещено. У нее начался нерест. За нарушение рыбакам грозит штраф до 330 долларов. За особо крупный улов – уголовная ответственность.