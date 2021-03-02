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Артема Шрайбмана забирают на сборы в армию

02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель сообщил об этом в Facebook.

Офицер Артем Шрайбман отправляется на военные сборы. В соцсетях он рассказал, что сообщили ему об этом по телефону.

Артема Шрайбмана забирают на сборы в армию

«Кого ждёт 25 дней, полных смысла, тот я», — написал политический обозреватель.

Призыв он не связывает с политикой, относится к нему, как к «вынужденному отпуску».

 
 
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Политический обозреватель сообщил об этом в Facebook.
 
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