Артема Шрайбмана забирают на сборы в армию

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель сообщил об этом в Facebook.

Офицер Артем Шрайбман отправляется на военные сборы. В соцсетях он рассказал, что сообщили ему об этом по телефону.





«Кого ждёт 25 дней, полных смысла, тот я», — написал политический обозреватель.

Призыв он не связывает с политикой, относится к нему, как к «вынужденному отпуску».