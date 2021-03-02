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Артема Шрайбмана забирают на сборы в армию
02.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политический обозреватель сообщил об этом в Facebook.
Офицер Артем Шрайбман отправляется на военные сборы. В соцсетях он рассказал, что сообщили ему об этом по телефону.
«Кого ждёт 25 дней, полных смысла, тот я», —
Призыв он не связывает с политикой, относится к нему, как к «вынужденному отпуску».
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Политический обозреватель сообщил об этом в Facebook.
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