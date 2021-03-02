ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Суздальцев: Из Москвы поступил еще один сигнал, что эпоха Лукашенко закончилась

02.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Андрей Суздальцев: Из Москвы поступил еще один сигнал, что эпоха Лукашенко закончилась

1
  • 2.03.2021, 13:06
  • 1,890
Андрей Суздальцев: Из Москвы поступил еще один сигнал, что эпоха Лукашенко закончилась
Андрей Суздальцев

Дмитрию Медведеву отведена роль Саида из «Белого солнца пустыни»?

Как оказалось, тема российско-белорусского саммита в Сочи (22 февраля) не исчерпана и только разрастается, пишет в своем телеграм-канале российский политолог Андрей Суздальцев.

Пока не подтвержденная информация о назначении на белорусский «вектор» экс-президента России Дмитрия Медведева формально говорит о том, что эпоха Лукашенко заканчивается. Медведев в белорусском боевике «Красно-зеленое солнце болота» играет роль Саида: «Лукашенко - мой…Встретишь – не трогай его…». Но если назначение подтвердится (скорее, поручение), то Медведев будет работать с новым послом РФ в Минске Лукьяновым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрию Медведеву отведена роль Саида из «Белого солнца пустыни»?
 
Новости дня
Новости разные
 
Что будет, если собаке дать арахисовое масло: смотрите в ролике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by