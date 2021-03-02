ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут»: украинская Рада начала использовать сенсорную кнопку

02.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут»: украинская Рада начала использовать сенсорную кнопку

  • 2.03.2021, 12:54
«Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут»: украинская Рада начала использовать сенсорную кнопку
Фото: ЧЕСНО / Twitter

Видеофакт.

В Верховной Раде Украины начали использовать сенсорные кнопки для голосования. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил 2 марта, открывая заседание, передает корреспондент издания "Гордон".

Депутаты протестировали новую систему. Используя сенсорную кнопку в зале зарегистрировались 275 нардепов. Перед этим парламентариев предупредили, что голосовать нужно двумя руками, удерживая сенсор и необходимую кнопку до появления результатов на табло.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал в Facebook, как это происходит. "Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут", – отметил он.

Видео первой регистрации в Twitter обнародовало движение "Чесно".

"Наконец-то депутаты работают обеими руками", – отметили журналисты. "Чесно" пишет, что 70 нардепов не голосовали, некоторые из них говорили, что не срабатывает карточка. Разумков заверил, что при следующих голосованиях будет считаться, что нардепы зарегистрировались.

Сенсорные кнопки разработчики системы "Рада" смонтировали в 2008 году по инициативе тогдашнего спикера Арсения Яценюка, но тогда их так и не запустили, сообщал "BBC News Україна".

Разумков говорил, что кнопки начнут применять в рамках борьбы с кнопкодавством в Раде.

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Закон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокурор РБ вбросил в медийную повестку версию «госпереворота»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by