Источник материала: Хартия'97

«Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут»: украинская Рада начала использовать сенсорную кнопку 2.03.2021, 12:54

Фото: ЧЕСНО / Twitter

Видеофакт.

В Верховной Раде Украины начали использовать сенсорные кнопки для голосования. Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил 2 марта, открывая заседание, передает корреспондент издания "Гордон" .

Депутаты протестировали новую систему. Используя сенсорную кнопку в зале зарегистрировались 275 нардепов. Перед этим парламентариев предупредили, что голосовать нужно двумя руками, удерживая сенсор и необходимую кнопку до появления результатов на табло.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко показал в Facebook, как это происходит. "Те, у кого нет трех рук, кнопкодавить не смогут", – отметил он.

Видео первой регистрации в Twitter обнародовало движение "Чесно".

Офіційна реєстрація нардепів із новою системою із сенсорною кнопкою у @verkhovna_rada pic.twitter.com/qrVlzidmhh — ЧЕСНО (@chesno_movement) March 2, 2021

"Наконец-то депутаты работают обеими руками", – отметили журналисты. "Чесно" пишет, что 70 нардепов не голосовали, некоторые из них говорили, что не срабатывает карточка. Разумков заверил, что при следующих голосованиях будет считаться, что нардепы зарегистрировались.

Під час реєстрації з новою системою із сенсорною кнопкою 70 нардепів у @verkhovna_rada не голосувало, дехто каже, що не спрацьовує картка. pic.twitter.com/SVdmd9btGO — ЧЕСНО (@chesno_movement) March 2, 2021

Сенсорные кнопки разработчики системы "Рада" смонтировали в 2008 году по инициативе тогдашнего спикера Арсения Яценюка, но тогда их так и не запустили, сообщал "BBC News Україна".

Разумков говорил, что кнопки начнут применять в рамках борьбы с кнопкодавством в Раде.

Действующий закон об ответственности за неперсональное голосование депутатов вступил в силу в начале 2020 года. Закон ввел уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неперсональное голосование). Такое действие будет наказываться штрафом.