Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли растение, которое поглощает выхлопы автомобилей 2.03.2021, 12:44

Оно обладает и множеством других полезных свойств.

Специалисты из Великобритании обнаружили уникальный вид растений, которые поглощают загрязненный воздух около дорог. Они провели сравнительный анализ нескольких видов кустарников и определили самый эффективный, пишет lenta.ua .

Ученые нашли растение, которое вбирает в себя выхлопы автомобилей. В ходе исследования сравнили такие кустарники, как: кизильник, боярышник и красный кедр. Ученые анализировали показатели впитываемости растениями загрязняющих веществ. За 7 дней живая изгородь, состоящая из кизильника, смогла уничтожить вредные вещества, выбрасываемые автомобилем на протяжении 800 км. Ученые пришли к выводу, что именно этот кустарник отличается высокой эффективностью на дорогах с интенсивным движением. Несмотря на это, на улицах с менее активным движением транспорта разница между растениями не ощущалась.

При этом ученые подчеркнули, что боярышник обладает множеством других полезных свойств. К примеру, он хорошо впитывает влагу и способен предотвратить наводнения.

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