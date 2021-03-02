﻿ Ученые нашли растение, которое поглощает выхлопы автомобилей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые нашли растение, которое поглощает выхлопы автомобилей

02.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли растение, которое поглощает выхлопы автомобилей

  • 2.03.2021, 12:44
Ученые нашли растение, которое поглощает выхлопы автомобилей

Оно обладает и множеством других полезных свойств.

Специалисты из Великобритании обнаружили уникальный вид растений, которые поглощают загрязненный воздух около дорог. Они провели сравнительный анализ нескольких видов кустарников и определили самый эффективный, пишет lenta.ua.

Ученые нашли растение, которое вбирает в себя выхлопы автомобилей. В ходе исследования сравнили такие кустарники, как: кизильник, боярышник и красный кедр. Ученые анализировали показатели впитываемости растениями загрязняющих веществ. За 7 дней живая изгородь, состоящая из кизильника, смогла уничтожить вредные вещества, выбрасываемые автомобилем на протяжении 800 км. Ученые пришли к выводу, что именно этот кустарник отличается высокой эффективностью на дорогах с интенсивным движением. Несмотря на это, на улицах с менее активным движением транспорта разница между растениями не ощущалась.

При этом ученые подчеркнули, что боярышник обладает множеством других полезных свойств. К примеру, он хорошо впитывает влагу и способен предотвратить наводнения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оно обладает и множеством других полезных свойств.
 
Новости дня
Новости разные
 
Міністар аховы здароўя: масавая вакцынацыя беларусаў ад COVID-19 пачнецца з красавіка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by