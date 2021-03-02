Источник материала: Хартия'97

В Кремле вздрогнули 2 2.03.2021, 12:41

3,116

фото: Bloomberg

Кое у кого даже екнуло сердце.

Бывший президент Франции Николя Саркози признан судом виновным в коррупции и попытка подкупа судьи, пишет телеграм-канал «Серпом По» .

Саркози получил три года заключения, два из них условно. По сообщению агентства «Франс пресс», реальный срок в один год «означает, что бывший президент вряд ли отправится в тюрьму. По французским законам, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить при этом электронный браслет».

Приговор Саркози имеет для российского общества важное значение – он показывает, что в Европе нет неприкасаемых политиков. Огромная власть президента во Франции не дает права на коррупцию, не означает возможности давить на суд. Саркози поплатился за свои поступки.

Теперь госпропаганде в России трудно будет говорить, что «в Европе все, как у нас». Там, мол, на вершине власти «неприкасаемые», поэтому Путин должен быть навечно защищен от судебного преследования. Не должен.

Приговор Саркози вынесен. Наверное, кое у кого в Кремле екнуло сердце.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .