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В Кремле вздрогнули

02.03.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Кремле вздрогнули

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  • 2.03.2021, 12:41
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В Кремле вздрогнули
фото: Bloomberg

Кое у кого даже екнуло сердце.

Бывший президент Франции Николя Саркози признан судом виновным в коррупции и попытка подкупа судьи, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Саркози получил три года заключения, два из них условно. По сообщению агентства «Франс пресс», реальный срок в один год «означает, что бывший президент вряд ли отправится в тюрьму. По французским законам, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить при этом электронный браслет».

Приговор Саркози имеет для российского общества важное значение – он показывает, что в Европе нет неприкасаемых политиков. Огромная власть президента во Франции не дает права на коррупцию, не означает возможности давить на суд. Саркози поплатился за свои поступки.

Теперь госпропаганде в России трудно будет говорить, что «в Европе все, как у нас». Там, мол, на вершине власти «неприкасаемые», поэтому Путин должен быть навечно защищен от судебного преследования. Не должен.

Приговор Саркози вынесен. Наверное, кое у кого в Кремле екнуло сердце.

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