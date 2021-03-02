|
В Кремле вздрогнули
Источник материала: Хартия'97
В Кремле вздрогнули
Кое у кого даже екнуло сердце.
Бывший президент Франции Николя Саркози признан судом виновным в коррупции и попытка подкупа судьи, пишет телеграм-канал
Саркози получил три года заключения, два из них условно. По сообщению агентства «Франс пресс», реальный срок в один год «означает, что бывший президент вряд ли отправится в тюрьму. По французским законам, осужденные к заключению менее чем на два года могут находиться на свободе и носить при этом электронный браслет».
Приговор Саркози имеет для российского общества важное значение – он показывает, что в Европе нет неприкасаемых политиков. Огромная власть президента во Франции не дает права на коррупцию, не означает возможности давить на суд. Саркози поплатился за свои поступки.
Теперь госпропаганде в России трудно будет говорить, что «в Европе все, как у нас». Там, мол, на вершине власти «неприкасаемые», поэтому Путин должен быть навечно защищен от судебного преследования. Не должен.
Приговор Саркози вынесен. Наверное, кое у кого в Кремле екнуло сердце.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кое у кого даже екнуло сердце.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)