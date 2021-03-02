Источник материала: Хартия'97

Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк этапировали на «Володарку» 4 2.03.2021, 12:31

Полина Шарендо-Панасюк

На незаконно задержанную мать двоих детей оказывается психологическое давление.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полину Шарендо-Панасюк 23 февраля принудительно направили на психиатрическую экспертизу из из брестского СИЗО №7 в «Новинки». Как оказалось, до места назначения она так и не доехала. Муж активистки Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, что ее этапировали в минское СИЗО на Володарского:

— Все началось с того, что Полину во вторник этапировали из бресткого СИЗО №7 на судебную экспертизу в Минск. В пятницу я начал звонить в «Новинки» и оказалось, что ее там нет. Сказали, что надо подождать до понедельника.

В понедельник оказалось, что ее до сих пор не привезли и мы начали беспокоиться, все-таки неделя прошла. Я, адвокат и знакомые начали обзванивать все СИЗО, в Барановичах ее не оказалось, в Жодино тоже. Естественно, начали волноваться.

«Володарка» таких сведений не дает. Только сегодня стало известно, что Полина находится там, мы попытались передать передачу и она прошла. Находится там она неизвестно сколько и причины нахождения неизвестны. Либо она ждет этапирования до «Новинок», но это странно, почему сразу не перевели, либо там готовятся какие-то следственные действия, пока это неизвестно.

Адвокат на днях попробует туда доехать и узнать информацию, потому что «Володарка» по телефону информацию никакую не дает.

Простое действие, перевод на экспертизу, который идет уже 8 суток с момента, как ее вывезли, это тоже своеобразное давление, известно, что этапирование — стресс. При этапировании происходят постоянные обыски, постоянно находишься в автозаках, перевозках, никакой определенности. Подобные действия можно расценивать, как психологическое давление. Восемь суток в дороге в «Новинки» — это психологическое давление.

Я как родственник не знал, где она находится в течение недели, только мог догадываться. Никакой информации не давали.

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