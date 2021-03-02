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Красный Бор провел автопробег под гигантским бело-красно-белым флагом
Источник материала: Хартия'97
Красный Бор провел автопробег под гигантским бело-красно-белым флагом
Минчане бодро встречают весну.
Жители минского района Красный Бор провели автопробег под гигантским бело-красно-белым флагом.
Красный Бор бодро встречает весну, сообщает телеграм-канал
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Минчане бодро встречают весну.
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