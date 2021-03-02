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Под Минском пропал мужчина, имеющий проблемы со здоровьем

02.03.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Минщине продолжается поиск 45-летнего Алексея Соколова, о судьбе которого пять дней ничего не известно.

Под Минском пропал мужчина, имеющий проблемы со здоровьем

По информации ПСО «Ангел», мужчина днем 25 февраля ушел из дома (приживает в агрогородке Колодищи на улице Минской) в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
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На Минщине продолжается поиск 45-летнего Алексея Соколова, о судьбе которого пять дней ничего не известно.
 
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