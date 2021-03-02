Под Минском пропал мужчина, имеющий проблемы со здоровьем

На Минщине продолжается поиск 45-летнего Алексея Соколова, о судьбе которого пять дней ничего не известно.





По информации ПСО «Ангел», мужчина днем 25 февраля ушел из дома (приживает в агрогородке Колодищи на улице Минской) в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.