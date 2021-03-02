Лукашенко назвал «брехней и выдумками» 70% информации о его встрече с Путиным

Вопросы белорусско-российского сотрудничества в военной сфере сегодня обсуждаются во Дворце независимости.





По словам Лукашенко, которые приводит его пресс-служба, после переговоров в Сочи стороны договорились, что ряд вопросов будет обсужден на уровне руководителей правительства и силового блока.

«Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений», — сказал Лукашенко.

В частности, отметил он, на переговорах не поднимались вопросы нового кредита и трансфера власти.

Лукашенко подчеркнул, что многое в рамках Союзного государства Беларусь и Россия уже сделали: «Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли».