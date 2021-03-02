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В Беларуси увеличена ответственность за невыплату зарплаты

02.03.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новый КоАП, который начал действовать с 1 марта, в том числе изменил ответственность за нарушение трудового законодательства.

В Беларуси увеличена ответственность за невыплату зарплаты

По новому КоАП ответственность за невыплату или неполную выплату в установленный срок зарплаты несет ответственное должностное лицо организации.

На это обращают внимание юристы компании Legaltax.

Раньше к такой ответственности могли привлечь как саму компанию, так и ее должностное лицо.

Кроме того, новый КоАП вводит ответственность за нарушение сроков и порядка выплаты не только зарплаты (как это было в старой редакции кодекса), но и иных выплат, которые причитаются работникам.

Так, если директор компании является ответственным должностным лицом, то в случае невыплаты зарплаты и иных выплат к административке будет привлечен именно он, поясняют эксперты.

Еще одним нововведением является изменение штрафных санкций.

Ранее размер штрафа для должностного лица за невыплату или неполную выплату зарплаты работникам организации варьировался от 4 до 20 базовых величин (от 116 до 580 рублей).

«При этом и максимальная, и минимальная сумма штрафа предусматривалась независимо от того, привлекалось ли должностное лицо к ответственности в первый раз или повторно», — отмечают юристы компании Legaltax.

С 1 марта максимальный размер штрафа за это нарушение увеличен до 50 базовых величин при первом нарушении, или до 1450 рублей.

Если должностное лицо организации в течение года после наложения административного взыскания будет привлечено к ответственности повторно, то и минимальный, и максимальный штраф значительно вырастут.

В этой ситуации размер санкции за невыплату или неполную выплату зарплаты и иных выплат составит от 30 до 100 базовых величин (от 870 до 2900 рублей).

 

 

В Беларуси увеличена ответственность за невыплату зарплаты

 
 
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Новый КоАП, который начал действовать с 1 марта, в том числе изменил ответственность за нарушение трудового законодательства.
 
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