Алек и Хилария Болдуин стали родителями через полгода после рождения пятого ребенка

Источник материала: Tut.by

Алек и Хилария Болдуин не перестают удивлять. Весной 2019-го Хилария пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела, однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в тот раз — Хилария снова потеряла ребенка. В апреле 2020-го супруги объявили, что вновь находятся в ожидании, и вот в сентябре на свет появился их сын Эду. Но вчера Хилария опубликовала новый снимок в Instagram, на котором рядом с ней запечатлены уже не пять, а шесть детей, пишет Hello.

Каким образом малыш смог родиться всего через полгода после появления Эду, Хилария не уточнила, подписав лишь цифрой «7» и смайлом в виде сердечка. «7», видимо, потому, что Хилария считает и их неродившуюся дочь — в тот момент, когда супруги узнали, что сердце формирующегося младенца перестало биться, срок беременности насчитывал четыре месяца.

Наиболее правдоподобной кажется версия с суррогатной матерью, так как, помимо элементарных законов физиологии, и сама Хилария все время публиковала видео и фотографии с собой — никакого намека на живот не было. Кроме того, в ноябре прошлого года она признавалась в интервью журналу People:

— Все задают мне этот вопрос — станем ли мы еще раз родителями. Я не знаю. Я говорила раньше, что завязала с этим, но позже выяснилось, что все же нет. Сейчас я чувствую себя невероятно уставшей. А учитывая новые реалии с COVID-19 — это просто безумие.

Но мои дети привыкли к появлению новых братьев и сестер, поэтому они уже спрашивают: «Когда придет следующий?» А я отвечаю: «Ребята, вы и весь мир должны перестать меня об этом спрашивать!» Но все это в любом случае великолепно. Дети любят Эду. Они вообще любят малышей. Это потрясающе — наблюдать за ними. Я точно знаю, что они будут теми взрослыми, которые отлично ладят с детьми — они уже слишком много о них знают.





Напомним, Алек и Хилария Болдуин поженились 30 июня 2012 года. До сегодняшнего дня супруги воспитывали пятерых детей: 7-летнюю Кармен Габриэлу, 5-летнего Рафаэля Томаса, 4-летнего Леонардо Энджела, 2-летнего Ромео Алехандро и полугодовалого Эдуардо Пао Лукаса. У Алека Болдуина также есть старшая дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.