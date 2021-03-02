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Сообщают о задержаниях администраторов некоторых Telegram-чатов в Минске. Что сейчас известно
Источник материала: Tut.by
В сети сообщается о задержаниях администраторов микрорайонных и профильных Telegram-чатов в Минске.
Так, в чате Каменной горки говорится, что «нам стало известно, что сегодня задержали несколько активистов из закрытых чатов КГ». По некоторым
Какой именно канал Первомайского района имелся в виду, пока неизвестно.
От канала «Вольны прафсаюз БДУ» массово отписываются люди — до недавних пор там было около 500 подписчиков, сейчас — 7. Мы попытались связаться с администратором. Поначалу нам не ответили на звонок. Но позже нам перезвонил один из членов свободного профсоюза, который сообщил, что парня, управлявшего этим Telegram-каналом, забрали сегодня утром из общежития. Пока неизвестно, что ему вменяют.
Напомним, что после задержания администраторам или владельцам «деструктивных» Telegram-каналов назначают разные меры наказания. Как мы
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По данным «Нашей Нівы», такая информация пришла из Каменной горки, Матусевича, Первомайского района, а также от студенческого профсоюзного чата.
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