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Сообщают о задержаниях администраторов некоторых Telegram-чатов в Минске. Что сейчас известно

02.03.2021 13:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сети сообщается о задержаниях администраторов микрорайонных и профильных Telegram-чатов в Минске. По данным «Нашей Нівы», такая информация пришла из Каменной горки, Матусевича, Первомайского района, а также от студенческого профсоюзного чата.


Фото: camilo jimenez / Unsplash

Так, в чате Каменной горки говорится, что «нам стало известно, что сегодня задержали несколько активистов из закрытых чатов КГ». По некоторым сообщениям, задержания прошли на столичной улице Налибокской.

Какой именно канал Первомайского района имелся в виду, пока неизвестно.

От канала «Вольны прафсаюз БДУ» массово отписываются люди — до недавних пор там было около 500 подписчиков, сейчас — 7. Мы попытались связаться с администратором. Поначалу нам не ответили на звонок. Но позже нам перезвонил один из членов свободного профсоюза, который сообщил, что парня, управлявшего этим Telegram-каналом, забрали сегодня утром из общежития. Пока неизвестно, что ему вменяют.

Напомним, что после задержания администраторам или владельцам «деструктивных» Telegram-каналов назначают разные меры наказания. Как мы писали ранее, их могут задержать по знаменитой статье 23.34 КоАП за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», либо за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) неповиновение сотруднику милиции (23.3 КоАП) или даже могут возбудить уголовное дело за оскорбление представителя власти (ст. 369 УК РБ).

 
Теги: Минск
 
 
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По данным «Нашей Нівы», такая информация пришла из Каменной горки, Матусевича, Первомайского района, а также от студенческого профсоюзного чата.
 
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