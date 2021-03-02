Пьяный 18-летний бесправник на «жигулях» заставил ГАИ гоняться за ним по дворам Могилева

Источник материала: Tut.by

В Могилеве ночью 28 февраля пьяный 18-летний водитель «жигулей» устроил погоню. Оказалось, что у него нет и никогда не было водительского удостоверения, но он уже попадался ГАИ за пьяную езду, сообщает УВД.

О пьяном водителе «жигулей» в милицию сообщил могилевчанин. Он сказал, что машина едет на большой скорости на улицу Первомайскую с переулка Пожарного в направлении ЦУМа.

Инспекторы увидели нарушителя на улице Первомайской в районе проспекта Мира: «жигули» ехали на большой скорости, водитель явно нарушал правила. На включенные проблесковые маячки машины ГАИ водитель не остановился, только прибавил скорость. Началась погоня.

В надежде уйти от преследования, водитель «жигулей» выехал на улицу Сурганова и повернул во дворы, но петлял недолго — его остановил наряд ГАИ. Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении 18-летнего могилевчанина составили 9 административных протоколов, по которым ему наверняка придется заплатить большой штраф. Кроме того, за повторную поездку в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства. Автомобиль поставлен на штрафстоянку.

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